Arranca una edición diferente el Regional Amateur con nueve equipos de la zona

Cinco equipos de Lifune y cuatro de la Liga Confluencia formarán parte del certamen de la cuarta categoría.

Este fin de semana comienza la edición 2026 del Regional Amateur , un torneo que llega con cambios importantes en el calendario y en el mapa del ascenso argentino. A diferencia de otras temporadas, el certamen arrancará más temprano y terminará antes de fin de año, en diciembre, cuando anteriormente solía definirse recién en febrero.

Será, además, una edición particular: la última del Regional Amateur como cuarta categoría del fútbol argentino. Desde 2027, ese lugar lo ocupará el Torneo Argentino del Interior, mientras que el Regional pasará a funcionar como quinta división. En esta temporada competirán 242 equipos, alrededor de 100 menos que el año pasado, y como ocurre habitualmente se pondrán en juego cuatro ascensos al Federal A.

El formato volverá a estar dividido en ocho regiones. Los ganadores de cada una avanzarán a las finales por el ascenso, que definirán los cuatro equipos que darán el salto de categoría. En la Región Patagónica , la fase de grupos se jugará todos contra todos, ida y vuelta, y luego llegarán los cruces eliminatorios.

En la zona habrá nueve representantes entre Lifune y la Liga Confluencia. Por Neuquén estarán Río Grande, Alianza de Cutral Co, Maronese, Independiente y San Patricio. Por Río Negro competirán Deportivo Roca, La Amistad, Unión Alem Progresista y Atlético Regina.

Los equipos estarán repartidos en tres grupos. La zona 11 tendrá a La Amistad, Unión Alem Progresista, Deportivo Roca y San Patricio. La zona 12 reunirá a Maronese, Independiente, Río Grande y Alianza de Cutral Co. Atlético Regina, por su parte, integrará la zona 10 junto a Darwin de Luis Beltrán e Independiente de Río Colorado.

La primera fecha tendrá varios cruces directos entre equipos regionales. El domingo, desde las 16, La Amistad será local ante Unión Alem Progresista, con arbitraje de Ezequiel Escobar. A la misma hora, San Patricio recibirá a Deportivo Roca, con Héctor Cubría como juez principal.

También el domingo a las 16 se jugarán los dos partidos de la zona neuquina. Maronese recibirá a Independiente, con arbitraje de Martín Molina, mientras que Río Grande será local ante Alianza de Cutral Co, con Nelson Garrido como encargado de impartir justicia.

En la zona 10, Atlético Regina tendrá fecha libre en el arranque. El grupo comenzará con el partido entre Darwin de Luis Beltrán e Independiente de Río Colorado, también el domingo a las 16, con arbitraje de Gastón Sandoval.

Con planteles reforzados y varios jugadores de experiencia, los representantes de Lifune y de la Liga Confluencia vuelven a salir a la cancha con el objetivo de avanzar en un torneo siempre exigente, largo y cargado de viajes. Esta vez, además, con el condimento de disputar la última edición del Regional Amateur antes del reordenamiento de las categorías del fútbol argentino.

Deportivo Rincón, ante un duelo importante para seguir soñando

El Deportivo Rincón afrontará este domingo una visita importante por la sexta fecha de la Reválida del Federal A. Desde las 15, el León jugará ante Germinal de Rawson con arbitraje de Pablo Núñez, en un cruce directo para sostenerse en la parte alta de la Zona B. El equipo neuquino llega segundo con 10 puntos, apenas uno por debajo de San Martín de Mendoza, y por ahora se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs por el segundo ascenso.

El conjunto de Germán Noce viene de un triunfo clave en casa ante Juventud Unida de San Luis, que llegó sobre el final gracias al gol de Facundo Cruz. El delantero, refuerzo en el último mercado de pases, se convirtió en una de las piezas más importantes de esta etapa y atraviesa un gran momento. Rincón está cada vez más cerca de asegurar la permanencia y, al mismo tiempo, se ilusiona con pelear por el salto de categoría.

La fecha comienza el sábado con San Martín de Mendoza ante FADEP. El domingo también jugarán Costa Brava-Juventud Unida, Sol de Mayo-Guillermo Brown y Santamarina-Círculo Deportivo.