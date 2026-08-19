Néstor Mingot y la llegada de AFA a Neuquén: "Es un orgullo"

El presidente de Lifune destacó que el Consejo Federal haya elegido Neuquén para presentar el Regional Amateur.

El próximo martes, Neuquén tendrá un día histórico para el deporte provincial y patagónico. El fútbol del interior pondrá los ojos en la capital provincial, que fue elegida por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como sede del lanzamiento oficial del Torneo Regional Federal Amateur 2026 .

La cita será el martes 25 de agosto, desde las 16 , en el Museo Nacional de Bellas Artes , ubicado en Mitre y Tierra del Fuego. Allí se vivirá una verdadera fiesta del fútbol federal, con la presencia de autoridades del Consejo Federal, dirigentes de AFA, representantes de clubes y presidentes de ligas de diferentes puntos del país.

Entre los nombres que ya están confirmados aparece Javier Treuque , secretario general y vicepresidente de AFA, además de dirigente a cargo del Consejo Federal y presidente de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut. La comitiva estará integrada por entre 15 y 20 dirigentes , además de delegados provinciales y federales.

Para LIFUNE, la elección de Neuquén representa mucho más que una ceremonia protocolar. Es también una señal de reconocimiento al fútbol de la región y una oportunidad para mostrar que la Patagonia puede ser protagonista en la estructura nacional.

“La verdad que veníamos con algunas conversaciones con el secretario general, y por indicaciones del Presidente del Consejo, surge la idea de hacer que el interior sea protagonista en todos los certámenes que se disputan a través del Consejo Federal”, explicó Néstor Mingot, presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén, a LM Neuquén.

La confirmación llegó durante la semana pasada. “En la semana se estuvo hablando, estaba la posibilidad de que se hiciera acá y el día miércoles al mediodía nos confirmaron que habíamos sido elegidos para ser sede”, contó.

Y detrás de la elección aparece también un desafío institucional. “Es importante, genera una gran responsabilidad y lleva a redoblar el esfuerzo para demostrar que estamos en condiciones de recibir y de jugar también, a futuro, instancias superiores que nos permitan colocar equipos neuquinos en instancias un poco más arriba de lo que hoy se está jugando”, sostuvo Mingot.

Una fiesta con sello patagónico

La presencia de dirigentes de todo el país tendrá un significado especial para la liga neuquina. “Para nosotros como liga es un sentimiento y un orgullo saber que en la Patagonia tenemos la posibilidad de recibir a los dirigentes del Consejo Federal”, señaló.

Todavía resta definir la totalidad de los nombres que arribarán a la ciudad, aunque ya está confirmada la presencia de Treuque y la hotelería en la ciudad comenzó a tener grandes reservas para la fecha.

“No tenemos todavía las confirmaciones de quiénes van a estar. Sí, sabemos que el secretario general y vicepresidente de AFA, Javier Treuque, va a ser parte de la comitiva, que es aproximadamente de entre 15 y 20 personas, más los delegados provinciales y federales de cada provincia”, detalló.

Cabe mencionar que este medio supo que llegaría Pablo Toviggino para esa presentación. (leer acá)

La presentación servirá además como punto de partida para una competencia que comenzará el 29 de agosto, reunirá a más de 220 clubes de todo el país, pondrá en juego cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027 y también definirá plazas para el nuevo Torneo Argentino del Interior.

Neuquén tendrá cinco representantes: Independiente, Maronese, Río Grande, San Patricio y Alianza de Cutral Có. Todos llegaron a la competencia a partir del mérito deportivo.

“Nosotros tenemos cinco equipos que representan a la Liga de Fútbol del Neuquén, todos ellos salidos del mérito deportivo, de las distintas competencias que se organizan a través de la Liga o a través de la delegación patagónica del Consejo Federal”, expresó.

Y como cada vez que comienza un nuevo camino hacia el fútbol grande, vuelve a aparecer el mismo sueño. “Cada inicio de competencia representa la misma expectativa, ojalá que nuestros clubes nos puedan representar de la mejor manera y que uno de ellos logre la tan ansiada meta que es el Federal A”, afirmó Mingot.

Pero antes de pensar en ascensos, el deseo es que el torneo pueda desarrollarse con normalidad. “Lo importante es que, en primer lugar, sea una competencia sana y que se pueda dar de mejor manera, y los resultados se van a ir viendo de acuerdo al desarrollo de la competencia”, remarcó.

43 equipos para representar a la Patagonia

La zona patagónica tendrá una participación todavía mayor que en la edición anterior. Serán 43 equipos, tres más que el año pasado, lo que anticipa una competencia exigente desde el comienzo.

“Pensar que la Patagonia hoy está dando 43 equipos que van a participar en la zona Patagónica, tres más de lo que fue el año pasado, con lo cual se pone un poco más difícil la situación. Así que esperamos que tengan una muy buena presencia en el torneo de nuestros equipos”, analizó.

Neuquén, mientras tanto, prepara su propia fiesta, ya que además de los cinco representantes que buscarán el ascenso, la jornada del martes tendrá un fuerte componente institucional.

La Liga ya comenzó a enviar invitaciones a distintos dirigentes y clubes de la región. Entre ellos estará Deportivo Rincón, cuyo presidente además forma parte de la comisión directiva de LIFUNE.

“Vamos a cursar invitación, al Deportivo Rincón se les ha avisado. El presidente del Depo es parte de nuestra comisión directiva también, así que va a estar presente. La realidad es que va a ser una fiesta, ya la gente de La Amistad y otros clubes acá han confirmado asistencia, así que creo que va a ser una linda fiesta de fútbol”, concluyó Mingot.