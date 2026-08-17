A casi tres años de su separación: cómo fue el reencuentro entre Sofi Martinez y Diego Leuco

A casi tres años de haber terminado su relación, Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un inesperado reencuentro . Los periodistas coincidieron en un evento deportivo y compartieron algunos momentos que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores en redes sociales.

El encuentro tuvo lugar durante la inauguración de la nueva sede de Clutch, el proyecto impulsado por Grego Rosello en Vicente López. La jornada se realizó este viernes 14 de agosto y reunió a reconocidas figuras vinculadas al deporte y la cultura urbana argentina, entre ellas Duki y Facundo Campazzo. En ese contexto, Leuco y Martínez participaron de un partido amistoso de básquet , aunque lo hicieron en equipos diferentes. Las cámaras captaron distintas escenas del encuentro, en las que ambos se mostraron relajados, entre pases, corridas, risas y gestos de complicidad .

Las imágenes del reencuentro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales . La creadora de contenidos Eliana Trotta fue una de las personas que registró algunos de los momentos más comentados de la noche y luego los compartió con sus seguidores. Entre las escenas que más repercusión generaron apareció una charla que Sofi Martínez y Diego Leuco mantuvieron a solas.

Poco después, ambos protagonizaron un breve abrazo que no pasó inadvertido para quienes se encontraban en el lugar ni para los usuarios que observaron las imágenes. Aunque el gesto no estuvo acompañado por ninguna confirmación sobre una posible reconciliación, la escena fue suficiente para que los seguidores de la expareja comenzaran a recordar su historia y a especular nuevamente sobre la relación que mantienen en la actualidad.

Como suele suceder cada vez que aparecen imágenes de ambos juntos, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios expresaron nostalgia por la pareja y dejaron mensajes en los que manifestaron su deseo de volver a verlos juntos. Entre las opiniones que más se destacaron aparecieron: “Ella es todo lo que está bien”; “Mucha mujer para ese cuatro de copas”; “No hay quien esté a la altura de esa mujer, inteligente, divina”; “Tienen que volver”; “Amaba la pareja que hacían”. La reacción del público volvió a demostrar que, pese al tiempo transcurrido desde la separación, el vínculo entre Diego Leuco y Sofi Martínez continúa despertando interés.

Sofi Martínez y Diego Leuco, cada uno por su lado

Actualmente, ambos mantienen sus respectivas carreras profesionales y avanzan con nuevos proyectos personales. Si bien sus caminos se separaron en el plano sentimental, el reciente encuentro dejó en evidencia que mantienen un trato cordial y distendido. El partido de básquet, las risas compartidas, la conversación y, especialmente, ese abrazo que quedó registrado por las cámaras volvieron a ponerlos bajo la mirada pública. Sin confirmaciones sobre una posible vuelta, el reencuentro abrió nuevamente la puerta a las especulaciones y despertó la ilusión de quienes todavía recuerdan con cariño a una de las parejas que supo conquistar al público.