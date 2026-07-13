Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi, sobre las predicciones de un vidente estadounidense

La mamá del capitán de la selección argentina mandó un mensaje al aire del programa y su respuesta fue contundente.

El furor por la selección argentina tras el pase a la semifinal no se detiene y las predicciones de cara al partido contra Inglaterra invaden las redes sociales. Sin embargo, este domingo, en Infama (América) pusieron al aire la visión de José Fuentes que logró la respuesta insólita de Celia Messi.

Mientras Fuentes analizaba el partido contra Suiza y vaticinó un gran futuro para Messi confirmando que alcanzará los 10 goles en esta Copa del Mundo. Y eso no fue todo ya que el hombre radicado en Nueva Jersey elogió al capitán rosarino y aseguró que Argentina está “preparada mentalmente para volver a ser bicampeón”.

Fue en ese momento que Karina Iavícoli frenó todo para sorprender al piso con el mensaje de Celia, la mamá de Messi, ante la predicción que dio el hombre que además es kinesiólogo y tiene un doctorado en nutrición molecular.

“Frenen todo… tenemos un mensaje chicos, Celia Messi, nos está viendo”, dijo la periodista y acto seguido leyó la inesperada respuesta. “Besos para todos. Elijo creer”, escribió.

Locura por el pase de Argentina a semis

Argentina es semifinalista del Mundial 2026 después de ganarle 3 a 1 a Suiza y todo el país salió a festejar por la madrugada. Con un partido sufrido y que costó, el resultado a favor se gritó y festejó en las calles de todo el país.

En Neuquén Capital, un amplio operativo policial se llevó adelante para que miles de hinchas puedan disfrutar de los festejos durante todo el mundial. Según reveló el Comisario Inspector Marcos Mazzone a LMNeuquén, aproximadamente más de 30 mil personas se congregaron en el epicentro del Monumento a San Martín.

El operativo, que contó con refuerzos debido al contexto nocturno para evitar incidentes, "se llevó con total normalidad con los refuerzos pertinentes en las áreas de cacheo", lo que facilitó todo el trabajo interno de los anillos de seguridad. Desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada, la Policía de Neuquén llevó adelante su labor.

Aunque seis personas fueron demoradas por disturbios, el comisario Mazzone explicó que no hubo personal policial herido ni daño en comercios como tampoco en móviles policiales. En general, los festejos por el triunfo de Argentina se llevó en un contexto de gran tranquilidad.