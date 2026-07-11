Apareció con vida el criancero que estaba desaparecido desde el 9 de julio: dónde y cómo estaba

Rubén Quiñiñir, de 60 años, estuvo la noche a la intemperie. "Estaba mojado y con frío", confirmó el comisario Ceferino Herrera.

La comunidad de Las Lajas respira aliviada. Después de más de 36 horas de angustia, apareció con vida Rubén Quiñiñir, el criancero de 60 años que era intensamente buscado desde el jueves 9 de julio.

La noticia fue confirmada esta mañana por el comisario Ceferino Herrera, jefe de la Comisaría 27, quien brindó los detalles del hallazgo a LM Neuquén .

Según sus declaraciones, personal policial se encontraba realizando un rastrillaje de aproximadamente 25 kilómetros sobre ruta provincial 10 cuando fueron alertados por un automovilista. Un Renault 9 que circulaba por la zona les hizo señas de luces.

Al detener la marcha y entrevistar al conductor, un vecino de la zona, éste manifestó que minutos antes había divisado a un hombre caminando entre el puesto de Nazareno Espinoza y el cañadón de Uribe. Se trataba de Rubén Quiñiñir, quien se dirigía con dirección a su puesto "El Sauce".

"El ciudadano se encontraba mojado, con frío, pero aparentemente en buen estado de salud", detalló el comisario Herrera. Ante esta situación, el automovilista de manera solidaria decidió trasladarlo hasta la localidad de Las Lajas.

Pasó la noche bajo los arbustos

Una vez en la comisaría, se pudo entrevistar a Quiñiñir. El relato del criancero esclareció lo ocurrido. Según contó, se había caído de su caballo blanco en horas de la noche del jueves.

Desorientado por la oscuridad y con las inclemencias climáticas azotando la zona -barro, neblina y bajas temperaturas- decidió pasar la noche resguardado debajo de unos arbustos. Al amanecer retomó la caminata hacia su puesto, que está ubicado a unos 35 km de Las Lajas sobre la ruta 40, bordeando el río Agrio.

Recordemos que la alerta se había encendido el viernes a la madrugada, cuando los dos animales con los que había salido -el caballo blanco y una yegua baya carguera- regresaron solos al puesto "Santa Soledad". Su hermano Raúl, de 64 años, radicó la denuncia recién el viernes a la noche tras esperarlo todo el día.

En observación, pero fuera de peligro

Tras ser hallado, Rubén Quiñiñir fue trasladado de inmediato al nosocomio local de Las Lajas. Quedó internado en observación y recibiendo suero, pero según informaron fuentes médicas, no presenta complicaciones mayores.

"Estamos muy contentos por el desenlace. Fue fundamental el trabajo del personal policial y también la colaboración de la gente. Un vecino lo vio y avisó, eso fue clave", remarcó el comisario Herrera.

El caso había generado gran conmoción en toda la cuenca del río Agrio. Incluso un grupo de motoqueros de Las Lajas se había ofrecido a colaborar en la búsqueda debido a lo complicado del terreno.

Rubén Quiñiñir es un trabajador rural muy conocido en la región. Desde FM Caldén celebraron su aparición y agradecieron a toda la comunidad que se movilizó para dar difusión al pedido de ubicación y paradero.-