Violenta agresión a Martín Salwe de la custodia de Tini en Kansas: "Me clavaron las uñas"

El periodista contó detalles de la agresión que recibió a la salida del estadio de Kansas tras el duelo Argentina-Suiza.

Martín Salwe sufrió un episodio violento luego del partido entre la Selección argentina y Suiza por el Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de la cobertura periodística que realiza, intentó entrevistar a la cantante Tini Stoessel cuando salía del estadio ubicado en Kansas, sin embargo, lejos de conseguirlo, terminó viviendo un episodio confuso.

Es que en el intento de abordar a la cantante para interactuar, recibió un ataque por parte de su seguridad privada, según reveló el propio periodista.

En su relato, contó que intentó acercarse para hablar con la artista pero recibió una dura respuesta por parte de la seguridad. Le bajaron la cámara de forma agresiva y le dejaron en claro que no podía tomar imágenes de ella: "Me explicaba que no podía grabar, cuando sí podía hacerlo, mientras me clavaba las uñas en el pecho", dijo en diálogo con Infama (América).

Según contó también recibió un empujón de otro seguridad por un costado diferente de la camionetas. En ese cruce picante, recibió heridas que luego fueron mostradas en vivo por el propio periodista, que a simple vista parecían arañazos. "Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", soltó.

Ahora

Parte de la seguridad de Tini Stoessel agredió a Martín Salwe cuando salía del estadio #Infama

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"Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini y un saludo para los argentinos", soltó repudiando la acción en un contexto que no lo ameritaba, según su percepción.

Por otra parte, soltó: "Me fui un poco al costado porque me dio bronca la situación y me calmé. Me dio bronca porque estoy acostumbrado al trabajo y esto no pasa en Buenos Aires. Además, agregó: "Acá el seguridad americano es muy hostil, del cuerpo a cuerpo, enseguida te ponen la mano en el pecho".

"Para mí hay una muy mala elección de parte del equipo de Tini con ese equipo de seguridad", dijo y luego agregó: "Esa seguridad es privada, la contrata alguien del equipo de de Tini porque otras figuras no salían con ese personal de seguridad. Lo que vos tenés es la seguridad privada del estadio, que te acompaña, pero después todo tu otro recorrido que vos ya hagas por tu cuenta es una es un servicio que es tuyo, que es privado".

VIOLENTO EPISODIO DE SALWE CON LA SEGURIDAD ESTADOUNIDENSE CUANDO SALÍA TINI DEL ESTADIO @Martosalwe @luisbremer @AmericaTV pic.twitter.com/P9fWVYVhhT — Desayuno Americano (@desayunook) July 13, 2026

Para cerrar, soltó: "No hago responsable a Tini, ni mucho menos al círculo de ella, pero bueno, hay alguien que se encargó de contratar a esta seguridad privada, que no entiende que éramos argentinos, que estábamos simplemente pidiendo un saludo, unas palabras, hacer un registro".