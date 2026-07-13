Conmoción por la muerte "repentina e inesperada" de Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park': qué dijo la familia

Sam Neill , conocido por su trabajo como actor en la franquicia Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, tenía 78 años.

A través de un comunicado realizado por la familia del actor en redes sociales , se confirmó la noticia de que Sam Neill murió en Sídney, Australia, el lunes 13 de julio. El intérprete, conocido por su trabajo en la franquicia Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, tenía 78 años.

En un posteo, publicado el domingo por la noche, la familia confirmó que la muerte fue “repentina e inesperada” y pidió privacidad mientras atravesaban el duelo. También señaló que Neill “estuvo rodeado de su familia” y “murió con la dignidad que caracterizó toda su vida”.

Hablar de Sam Neill es recorrer más de cinco décadas de historia del cine y la televisión . Dueño de una extensa trayectoria internacional, el actor logró convertirse en uno de los intérpretes más respetados de su generación gracias a una carrera marcada por la versatilidad, el talento y la capacidad de asumir personajes memorables tanto en grandes producciones como en proyectos independientes.

Aunque millones de espectadores lo identifican por su interpretación del doctor Alan Grant en Jurassic Park, el recorrido artístico de Neill comenzó mucho antes y estuvo acompañado por una historia personal tan singular como inspiradora.

Nacido como Nigel John Dermot Neill en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, era hijo de una madre inglesa y un padre neozelandés que integraba el ejército británico. Cuando tenía siete años, su familia se instaló definitivamente en Nueva Zelanda, país donde crecería y construiría gran parte de su identidad. Fue durante la adolescencia cuando decidió adoptar el nombre Sam, una elección motivada por una razón muy sencilla: en su escuela había demasiados alumnos llamados Nigel.

De abogado a actor, la historia de Sam Neill

Su primera vocación parecía estar lejos de los escenarios. Comenzó a estudiar Derecho en Christchurch, aunque posteriormente reconocería que aquel año universitario había sido "catastrófico". Esa experiencia terminó empujándolo hacia el mundo artístico, participando en producciones teatrales de la Universidad de Canterbury antes de incorporarse profesionalmente al Downstage Theatre de Wellington. En más de una oportunidad recordó aquellos primeros pasos con humor, contando que cobraba apenas 35 dólares semanales y complementaba su alimentación con los restos de comida que sobraban en la cocina del teatro.

Tras realizar diferentes trabajos para la televisión local, su gran oportunidad llegó en 1977 con Sleeping Dogs, considerada la primera película neozelandesa estrenada comercialmente en Estados Unidos. A partir de allí comenzó un ascenso constante que continuó con títulos como My Brilliant Career (1979), Omen III (1981), Possession (1981), Evil Angels (A Cry in the Dark) (1988) y The Hunt for Red October (1990).

El efecto Jurassic Park

Sin embargo, el año que cambió definitivamente su carrera fue 1993. En ese período protagonizó dos producciones fundamentales: The Piano, dirigida por Jane Campion y posteriormente ganadora del Oscar, y Jurassic Park, la superproducción de Steven Spielberg que revolucionó el cine de aventuras. Allí dio vida al paleontólogo Alan Grant, un personaje que terminó convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de su carrera. Curiosamente, ese papel había sido ofrecido inicialmente a Harrison Ford.

Con más de 150 producciones entre cine y televisión, Neill construyó una filmografía que abarca géneros muy diversos. Entre sus trabajos más destacados figuran Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit. Incluso estuvo muy cerca de convertirse en James Bond: realizó una prueba de pantalla en 1986 para reemplazar a Roger Moore, aunque finalmente el personaje fue interpretado por Timothy Dalton.

Participación en Peaky Blinders

Su carrera también encontró un fuerte reconocimiento en televisión. Interpretó al mayor Chester Campbell en Peaky Blinders, participó en series como The Twelve y The Tudors, además de prestar su voz para producciones animadas como The Simpsons y Rick and Morty. Años antes había obtenido una nominación al Globo de Oro gracias a su papel del espía Sidney Reilly en la miniserie Reilly, Ace of Spies.

En 2016 volvió a captar la atención del público con Hunt for the Wilderpeople, película que impulsó definitivamente la carrera internacional del director Taika Waititi. Esa colaboración derivó posteriormente en breves apariciones de Neill en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder. Más allá de los escenarios, el actor compartió aspectos muy personales de su vida en sus memorias Did I Ever Tell You About This?, publicadas en 2023.

Allí reveló que en 2022 había sido diagnosticado con un linfoma T angioinmunoblástico en etapa tres, enfermedad que lo llevó a someterse durante un año a un tratamiento de quimioterapia. Aunque al publicarse el libro confirmó que el cáncer estaba en remisión, explicó que debía continuar con sesiones mensuales como parte del tratamiento.

En entrevistas posteriores también confesó que nunca contempló seriamente la posibilidad del retiro. "Parte tiene que ver con venir de un lugar pequeño, el lugar más desconocido del mundo, tan lejos de todo como se puede estar, y que te pidan hacer algo con dimensión internacional. ¿Qué tan seductor es eso?", expresó durante una conversación con The Guardian.

Su vida más allá de las cámaras

Cuando no estaba filmando, encontraba tranquilidad en Two Paddocks, la granja y bodega que desarrolló en la región vinícola de Central Otago. Allí disfrutaba de la vida rural, aunque reconocía entre risas que el emprendimiento demandaba enormes cantidades de tiempo y dinero.

Su trayectoria fue reconocida con numerosas distinciones oficiales. En 1991 recibió el título de Officer of the Order of the British Empire por su aporte a la actuación. Más tarde fue designado Distinguished Companion of the New Zealand Order of Merit y, tras la modificación del sistema de honores del país, aceptó en 2022 el título de sir.

A pesar de una agenda profesional intensa, Sam Neill solía bromear sobre una vida familiar "algo desordenada" debido a los constantes viajes y rodajes. Fue padre de Andrew, Tim, Elena y Maiko y disfrutó de la compañía de sus nietos. Entre otros integrantes de una familia que siempre ocupó un lugar central en su vida.