Murió Ramiro Agulla, el creador de una de las publicidades más famosas del pais

Era uno de los publicistas más influyentes de la Argentina. Fue el creador de campañas que marcaron los años 90.

A lo largo de su carrera, se destacó por desarrollar campañas que marcaron una época y lograron instalarse en la memoria colectiva.

Este jueves por la mañana se conoció la muerte de Ramiro Agulla , reconocido publicista que marcó la década del noventa con sus campañas políticas.

Según revelaron sus familiares a La Nación, se encontraba internado en un sanatorio privado. Con 62 años de edad, Agulla durante los últimos años atravesó por delicados momentos de salud , especialmente del corazón. Según reveló Infobae, la evolución de su cuadro derivó en un shock séptico .

A lo largo de su carrera, el publicista se destacó por desarrollar campañas que marcaron una época y lograron instalarse en la memoria colectiva. Su trabajo fue reconocido tanto en el ámbito comercial como en la comunicación política, donde también dejó una huella.

Uno de sus trabajos más recordados es "La llama que llama", una pieza publicitaria que se convirtió en un clásico de la televisión argentina y trascendió generaciones. Y que incluso volvió a toma fuerza en los últimos días, con una publicación realizada tras el triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026.

“Llama”



Por el nuevo spot del #Mundial2026 de La Llama que Llama tras la victoria de Argentina contra el país africano.



"Hola, Egipto, ¿sabés que te hicimos? Una estafa piramidal" pic.twitter.com/IdT8VzJW04 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 8, 2026

Gran reconocimiento de su publicidad comercial y política

Además, junto al también publicista Carlos Baccetti, estuvo al frente de la campaña "Dicen que soy aburrido", el recordado eslogan que acompañó la candidatura de Fernando de la Rúa y fue una de las piezas centrales de la elección presidencial de 1999.

En sus trabajos destacados a nivel comercial, además de "La llama", figuran "Gueropa", para Renault Clio; y campañas para empresas como Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF, entre muchas otras.

Otro hito fue “El Oso” para Quilmes, una creatividad que apeló a la identidad nacional y obtuvo una notable repercusión.

Su trabajo con De la Rúa fue una catapulta a trabajar en publicidades para otros políticos. Trabajó con Carlos Menem, Francisco de Narváez, Sebastián Piñera, Vicente Fox y John McCain, entre otros.

Él mismo definía su rol con una frase que repetía cada vez que le preguntaban por sus clientes: "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery".

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido por colegas y especialistas, quienes destacaron su capacidad para interpretar el contexto social y transformarlo en piezas de comunicación con fuerte llegada al público.

Antes de consolidar su sociedad, Agulla trabajó en J. Walter Thompson, mientras que Baccetti lo hizo en Ricardo De Luca y Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi. En 1994, tras un paso exitoso por Verdino Bates, fundaron la agencia Agulla & Baccetti, que más tarde se asoció con el Grupo Lowe & Partners Worldwide.

En el ranking Gunn Report de Estados Unidos, la agencia fue seleccionada tres veces como la quinta mejor del mundo (2007, 2008 y 2010), y dos veces como la segunda (2006 y 2009).

"Feliz viaje, hermano": el mensaje de Bacetti tras la muerte de su socio

Uno de los primeros en despedirlo fue su histórico socio, Carlos Baccetti, quien lo recordó con una frase cargada de emoción: "Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha".

“Feliz viaje hermano”, escribió, al compartir una foto de jóvenes en sus redes sociales. También ilustró su pesar con una vieja identidad de marca de la empresa. "Solo cambia la ubicacion del logo...pero los amigos no desaparecen...solo mueren. Siempre vivo para mí", agregó en otro posteo.

Ramiro Agulla nació en 1964 en Río Gallegos, y se radicó desde muy chico en Buenos Aires. Cursó el secundario en el tradicional Colegio Champagnat y, siguiendo en parte el camino marcado por su padre, ligado a los medios y la comunicación, estudió en la escuela de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Dio sus primeros pasos en la industria en León Chocrón, una pequeña agencia que trabajaba con distribuidoras de cine.