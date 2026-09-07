El comunicado del sanatorio donde está internada Mirtha Legrand: qué dice el parte médico

Según se pudo saber, la conductora quedó internada este lunes en el sanatorio Mater Dei.

La diva de 99 años no pudo grabar su programa el pasado sábado por un problema respiratorio.

Este lunes al mediodía se confirmó que Mirtha Legrand se encuentra internada y hay gran preocupación por su estado de salud, ya que había decidido suspender su presencia en su popular programa.

Según se pudo saber, la conductora quedó internada hoy en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control por una bronquitis .

Cabe recordar que La Chiqui se ausentó este sábado en La noche de Mirtha (eltrece). La diva de 99 años no pudo grabar su programa el pasado sábado por un problema respiratorio.

El primer parte médico: cómo está Mirtha Legrand

"El Sanatorio Mater Dei informa que la Sra. Mirtha Legrand ingresó durante la mañana de hoy presentando un cuadro respiratorio bronquial", indica el comunicado.

Y detallaron que actualmente se encuentra internada en una habitación común, donde permanecerá para la realización de estudios complementarios y la continuidad de su tratamiento médico.

"La familia agradece profundamente las numerosas muestras de afecto y el respeto brindado durante este período. De mantenerse la evolución favorable, se emitirá un nuevo parte médico el próximo miércoles, constituyendo este el único canal oficial de comunicación de la institución", aclararon.

Qué se sabe sobre la internación

"Está internada Mirtha Legrand. El viernes no pudo realizar su programa. Se habló, en principio, de una bronquitis", reveló Analía Franchín en A la Barbarossa, Telefe. "Se cree que la internación es preventiva", agregó la periodista sobre el cuadro de salud de la conductora.

Según detalló a TN Show Héctor Vidal Rivas -su amigo íntimo y asesor- la diva se encuentra “bien” por el momento.

Su hija Marcela Tinayre contó en las últimas horas que su madre estaba “un poco engripada”, una definición que ubicó el malestar en el plano de un cuadro respiratorio.

Qué había dicho Juana el sábado sobre la salud de su abuela

Al iniciar la transmisión, Viale explicó con naturalidad el motivo de la sustitución y confirmó que “la abuelita está con gripe”, transmitiendo calma al público.

Durante la apertura, la conductora abordó el estado de la diva con un toque humorístico al señalar que “se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, para inmediatamente aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. Con estas palabras se confirmó que la figura televisiva permanece en su domicilio cumpliendo con el reposo y las indicaciones médicas correspondientes.

El antecedente de Mirtha Legrand

El episodio guarda similitud con lo ocurrido meses atrás, cuando una bronquitis alejó a Legrand de la pantalla durante varias semanas y la obligó a guardar cama debido a complicaciones en su voz.

"La verdad que mamá se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud", relató Marcela en aquel momento al explicar que el cuadro se originó por la exposición constante al aire acondicionado durante varios días.

En aquella oportunidad, tras su reaparición pública, la propia conductora expresó su agradecimiento hacia Viale por haber tomado el mando del espacio. En esta ocasión el esquema volvió a repetirse a la espera del alta médica.