La inusual y exigente carrera que eligió la hija menor de la reina Máxima

Lejos de las coronas y con un look totalmente casual, la princesa Ariane, de 19 años, dio su primer paso en una de las universidades más prestigiosas y difíciles de Europa.

La princesa Ariane, hija de la reina Máxima, dio su primer paso en una de las universidades más prestigiosas

La hija menor de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos arrancó la universidad. La princesa Ariane , de 19 años, comenzó oficialmente sus estudios en Ingeniería Aeroespacial el pasado 31 de agosto en la Universidad Tecnológica de Delft ( TU Delft ), una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa y referente global en ciencia e innovación, con alianzas estratégicas con la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

La Casa Real compartió fotografías del primer día de clases que se viralizaron en cuestión de horas.

Ariane ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono de la Casa de Orange-Nassau, detrás de sus hermanas Amalia y Alexia. Al no cargar con el peso directo de la corona, siguió el camino de sus hermanas: completó su bachillerato internacional en mayo de 2025 en el United World College de Italia, se tomó un año sabático para viajar y definir su vocación, y el 27 de abril de este año confirmó públicamente —durante las celebraciones del Día del Rey en Dokkum— que había superado el riguroso proceso de selección para ingresar a Delft.

La noticia generó orgullo en la familia real y también en los seguidores argentinos de Máxima, que vieron en la elección un rasgo de la determinación que caracteriza a la reina.

La carrera elegida por Ariane aborda el diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves, vehículos espaciales y sistemas de satélites. El plan de estudios incluye disciplinas como aerodinámica, propulsión, ciencia de materiales, mecánica orbital y física cuántica, preparando a los estudiantes para enfrentar los grandes desafíos tecnológicos de la atmósfera y el espacio exterior.

Se trata de una de las formaciones más exigentes dentro del sistema universitario europeo y, según los especialistas, una elección inusual para alguien de la realeza contemporánea.

La princesa Ariane en Delft: el look del primer día

Para su debut académico, Ariane optó por un look casual y juvenil: camisa blanca entallada de mangas largas, pantalones de lino con rayas multicolores y un bolso de ante marrón para cargar sus materiales. Sin coronas ni protocolos.

Las fotografías oficiales distribuidas por la Casa Real la muestran sonriente frente al icónico edificio de fachada azul de la facultad y en el vestíbulo principal, posando justo debajo de una avioneta suspendida del techo, una imagen que la prensa europea interpretó como símbolo perfecto del rumbo que eligió.

Con esta decisión, Ariane se convierte en una de las pocas integrantes de la realeza europea contemporánea en optar por una formación técnica de este nivel.

Sus hermanas también siguieron caminos académicos propios: Amalia, heredera al trono, estudia Política, Psicología, Derecho y Economía en Ámsterdam; Alexia, diplomada en el United World College de Costa Rica, estudió Relaciones Internacionales. Cada una en su propio camino, las tres hijas de Máxima y Guillermo Alejandro vienen construyendo una identidad pública que va más allá del protocolo real.

Para Ariane, el paso por la Universidad de Delft es el comienzo de un recorrido que la familia observa con expectativa y orgullo. Y para los seguidores argentinos de la reina Máxima, la noticia tiene un condimento extra: ver a la hija de la argentina más famosa de la realeza mundial eligiendo una carrera de ciencias duras, con el rigor y la ambición que eso implica, es motivo de celebración por partida doble.