¿Vuelve la dupla Marley y Flor Peña al streaming? Qué se sabe del proyecto

Marley prepara su regreso a la televisión y el streaming con nuevos proyectos y un esperado viaje para Por el Mundo

Marley tendría encaminado su regreso a la televisión y prepara varios proyectos para los últimos meses de 2026. Según revelaron en Infama , por América TV, el conductor trabaja en propuestas que abarcan la pantalla de Telefe, el streaming y una nueva edición de uno de sus formatos más reconocidos: Por el Mundo.

La información fue compartida por el panelista Santiago Sposato , quien dio detalles sobre los planes que el conductor tendría en agenda para antes de fin de año. Entre las novedades aparece un programa de juegos que Marley compartiría con Momi Giardina y que ya cuenta con un piloto grabado.

Uno de los proyectos que estaría más avanzado tiene a Momi Giardina como figura central junto a Marley. De acuerdo con lo informado en Infama, ambos ya realizaron la grabación del piloto de un ciclo que podría desembarcar en Telefe durante los próximos meses: "Tienen una posible fecha de debut en Telefe, que es entre noviembre y diciembre", explicó Santiago Sposato al referirse a la propuesta.

El formato sería un programa de juegos, con una importante recompensa económica para los participantes. Además, el proyecto ya tendría un nombre tentativo, aunque todavía no trascendieron mayores detalles sobre la identidad definitiva que tendrá el ciclo.

El regreso de Marley al streaming

La televisión no sería el único terreno en el que Marley analiza volver a trabajar. Luego de su salida de Luzu TV, el conductor también estaría evaluando distintas alternativas para regresar al streaming y tendría conversaciones vinculadas a un proyecto junto a Florencia Peña.

Ambos ya compartieron diferentes experiencias televisivas y ahora podrían reencontrarse frente a las cámaras en una nueva propuesta digital: "Después, con lo que respecta al streaming, Marley y Flor Peña están también evaluando volver para fin de año", reveló Sposato. Sin embargo, el regreso no estaría vinculado con Luzu TV. Ante la pregunta sobre esa posibilidad, el panelista fue categórico: "No. En Luzu no, dos o tres propuestas de canales que no me confirmaron bien cuáles, pero están escuchando".

Florencia Peña y Marley

Un nuevo Por el Mundo

A estos proyectos se suma otra noticia que entusiasma a los seguidores del conductor. Marley habría decidido postergar un viaje que tenía programado a África debido a que está trabajando en una nueva edición de Por el Mundo: "Marley pospuso su viaje a África. ¿Por qué? Porque está armando un Por el Mundo África", expresó Sposato.

De concretarse, el proyecto significaría el regreso de Marley a uno de los formatos que marcaron su trayectoria televisiva. Mientras define los detalles de sus próximas propuestas, el conductor avanza con una agenda que podría llevarlo nuevamente a Telefe, al streaming y a los viajes alrededor del mundo.