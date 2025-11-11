Nicolás Repetto podría volver a la televisión, pero con una exclusiva condición

El reconocido conductor habló acerca de la posibilidad de volver a trabajar en la pantalla chica.

Nicolás Repetto es muy bien recordado por los televidentes por haber encabezado proyectos como Marque el 13 , Fax , Sábado Bus, Guapas y Loft. En los últimos días llamó la atención su regreso a la tevé, ya que estuvo en el ciclo de Dante Gebel , La Divina Noche de Dante. En el mismo, el actor y conductor sorprendió al hablar sobre la posibilidad de volver a trabajar en la televisión .

Todo comenzó cuando Gebel le consultó en su ciclo: “¿Vas a volver a la tele?”, lejos de esquivar el tema, el reconocido conductor respondió sincero: “No sé... puede ser, no digo que no”. Pero eso no fue todo, ya que Nicolás Repetto también aseguró que no quiere "decir abiertamente que no, porque la verdad no lo sé". Por último, el actor sentenció en La Divina Noche de Dante: "Si hay algo que me entretiene y me motiva, puede ser. De verdad”.

En una entrevista con Intrusos durante mayo, Nicolás fue consultado sobre el bienestar de su hija y se refirió a la repercusión que tuvo el tema en los medios: "A Juana la veo bien, luchadora como es ella. Tiene un perfil muy alto. Tiene un millón y pico de seguidores. Imaginate, tiene más de diez puntos de rating en su teléfono".

"A su vez, eso le recicla su producto. Entonces, está metida en una que es la de ella, que es un baile en que la lucha. Para mí es un trabajo que tiene 7x24. Es un recontra trabajo que no tiene descanso", agregó. "No creo que sea algo malo que se separó, es una cosa que puede suceder. Después, como siempre, que estás expuesto, tenés los tipos que te van a odiar. Si estás expuestos, sabés que tenés la ley '33:33:33' que no les importa nada. 33 que te quieren, 33 que te odian, después se va corriendo de acuerdo a tu suerte o tu talento", lanzó sobre las críticas que recibe su hija.

Finalmente, Nicolás Repetto dio a entender que Juana saldrá adelante a pesar de su separación de Sebastián y concluyó: "La veo bien. Es una gran luchadora. Es súper madre".

Juana Repetto filtró (por accidente) el nombre elegido para su tercer hijo

Juana Repetto filtró, sin darse cuenta, el nombre de su tercer hijo. La actriz e hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, protagonizó un descuido que dejó al descubierto el nombre elegido.

Embarazada de cinco meses, Juana compartió con sus seguidores el momento en que abría el regalo de sus hijos Toribio y Belisario en el marco del día de la madre y, por error o no, se leyó “Timoteo”.

“Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del “bebulo”, así que no lo podemos mostrar entero”, comentó la influencer tapando parte del dije con la mano. Sin embargo, en el video se pudo ver claramente el nombre Timoteo aparentemente elegido para su tercer bebé.

Las redes rápidamente estallaron frente a la revelación y aunque Juana no lo confirmó oficialmente, el nombre parece haber sido presentado por accidente en sociedad.