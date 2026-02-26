Raquel Mancini reveló detalles del romance clandestino que vivió con Nicolás Repetto

La ex modelo decidió hacerle frente a los rumores que circularon en los últimos días acerca de un romance con el conductor en los 90.

En los últimos días circularon rumores acerca de un supuesto romance entre Raquel Mancini y Nicolás Repetto . En ese contexto, la exmodelo decidió hablar sin filtros y confirmó la relación clandestina que mantuvo con el conductor en los años 90.

En una entrevista con Juan Etchegoyen durante el ciclo Mitre Live, Mancini aseguró que vivieron un romance clandestino en el verano de 1992, cuando Repetto estaba separado de Reina Reech. Según explicó, ambos eligieron mantener el vínculo en secreto debido a la fuerte exposición mediática que él tenía en ese momento.

“Es verdad todo lo que contaste. Él está casado ahora y quizás no tiene nada que ver, pero pegamos onda en noviembre de 1992, una cosa así, y él estaba separado de Reina Reech”, afirmó Raquel. Y agregó: “Empezamos medio a salir, obviamente escondidos, porque no queríamos que sea público. Era muy fuerte en ese momento y después vino lo de Punta del Este”.

En medio de las versiones que indicaban que se escondía en el baúl de un auto para evitar a los paparazzis, Mancini no esquivó la pregunta y confirmó la anécdota. “Yo entré en un baúl de un auto para ir a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos. Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl”, relató.

La exmodelo recordó aquel episodio como parte de una etapa intensa, marcada por la exposición y el cuidado extremo de la privacidad. Además de hablar del pasado, Raquel se refirió a su vínculo actual con el conductor. “Todos vamos cambiando. En ese momento era un hombre bien plantado, no un figurín”, expresó. Finalmente, contó que volvieron a cruzarse años después y que el encuentro fue cordial. “Me lo encontré hace unos diez años y nos saludamos de hola y chau, todo bien. Estaba con Florencia y nos dijimos ‘hola, ¿qué tal?’”, concluyó.

Juana Repetto se calentó con Nicolás Repetto por mostrar a su hijo recién nacido

Nicolás Repetto cometió un error grave que generó un fuerte enojo de su hija Juana Repetto en medio de un clima de felicidad y emoción a días del nacimiento de Timoteo, su nieto. Es que en las redes sociales el histórico conductor televisivo compartió una foto del niño sin autorización de su hija, lo que generó un nuevo problema.

Según confirmó el periodista Karina Lavícoli en Infama, el enojo de Juana es real: "No sabemos cuánto va a durar este enojo”. A su vez, sumó: “Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella”, confirmando luego que el conductor bajó la publicación de las redes sociales.

“Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Ella trabaja mucho con las redes, le gusta siempre manejar la situación y viene de días difíciles”, analizó la periodista ante el episodio registrado. Más allá de que fue eliminada, la imagen continúa dando vuelta en las redes sociales.