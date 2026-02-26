La China Ansa rompió el silencio tras la polémica con su pareja

La China Ansa rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de su pareja, Diego Mendoza , y fue contundente al respecto. El exfutbolista expuso intimidades de su relación con la periodista y, luego del revuelo que se generó en las redes sociales, ella salió al cruce .

"Me da pena salir a aclarar esto, que tiene que ver con una historia de amor. Somos una familia feliz y pareciera que ese es el problema. Mi historia con Diego la sabe todo el mundo, cómo nos conocimos lo hemos contado en el noticiero, no está revelando ningún dato íntimo", comenzó. "Nos conocimos en pandemia y construimos una relación virtual, a distancia. Así comenzó nuestra historia", agregó.

"No me está perjudicando, no me está manipulando, no sacó ningún tipo de ventaja, no arruinó mi imagen, no estamos peleados. Él contó parte de la historia en otro contexto y esa parte que él contó está editada, cortada y no sigue el orden cronológico real de nuestra historia de amor", aclaró la China Ansa.

image

"Nos conocimos en pandemia, de manera virtual y a distancia. Él me veía de la cintura para arriba, me quería conocer de la cintura para abajo y no lo hizo. No le mandé la foto y no insistió", continuó. Y reiteró: "Lo que ustedes están viendo está fuera de contexto. Están cambiando el foco a la historia, están desordenando cronológicamente los hechos. Diego no me está faltando el respeto".

"Esta historia fue construida por los dos y hoy tenemos una familia que comenzó virtual, y ahora es la familia presencial más hermosa y con los cimientos más firmes de este planeta. No se va a poder derribar a esta familia, ni contando de una manera ni contando lo de otra", sentenció. "No hubo extorsión, no hubo chantaje y no hubo amenazas en que le envíe fotos, ni insistencia de manera graciosa. Hubo fotos cuando estuvo consensuado y con una relación avanzada", expresó para despejar todo tipo de dudas.

Los dichos de Diego Mendoza

Diego Mendoza pasó por el ciclo de Infobae, Citados, y recordó cómo conoció a la periodista de Telefe. "Fue por videollamada. Estaba jugando en Ibiza y me agarró la pandemia, estaba encerrado y la conocí mediante Fernando Carlos, que trabaja con ella. Fue medio casualidad, porque él estaba haciendo un vídeo, me estaba mandando un vídeo a mí, yo le estaba mostrando qué estaba haciendo en Ibiza y apareció la China por atrás en su video", relató.

image

"Y ahí fue como 'che, ¿quién es la chica?'. Y después empezamos a hablar por Instagram, pegamos buena onda, al principio como amigos. Ella, como periodista, me preguntaba sobre la pandemia y ahí dije 'ya está, sino sé la información se la invento'", continuó. Luego, Diego contó que comenzaron a hablar cada vez más y que tenían una especie de rutina para hacer videollamadas, dado a que por la pandemia no podía viajar para conocerla en persona.

"La veía en el noticiero, porque ella seguía yendo al noticiero, pero la veía sentada. Y en videollamada también. Entonces no la tenía ni siquiera en su altura. Fue rarísimo, y fueron siete meses así", comentó. Tiempo atrás, la China Ansa reveló en una entrevista para Infobae que su pareja le pedía fotos íntimas, pero que a ella le daba miedo mandárselas por temor a que se filtraran.

Ante esto, Diego reconoció: "Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía 'mostrame un culo', algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla, porque una foto en malla baja la tensión. Y ella 'no, no, no', pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí".

image

Acto seguido, recordó que cuando finalmente la conductora accedió a una videollamada hot, se le cortó la señal de wifi. Pese a que luego le envió fotos, tampoco podía abrirlas: "Me acuerdo que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el culo más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros".

Finalmente, reflexionó respecto a qué lo enamoró de la madre de sus hijos: "Fueron esos siete meses de videollamadas donde los dos fuimos libres en contarnos lo peor del otro, los miedos del otro, en ser transparentes, porque por ahí pasa que muchas veces vos entrás a una relación y entrás con lo más lindo".