Juana Repetto filtró (por accidente) el nombre elegido para su tercer hijo

La actriz reveló qué nombre eligió para su tercer hijo mientras transita el quinto mes de embarazo. ¿Cómo se llamará?

Juana Repetto filtró, sin darse cuenta, el nombre de su tercer hijo. La actriz e hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, protagonizó un descuido que dejó al descubierto el nombre elegido.

Embarazada de cinco meses, Juana compartió con sus seguidores el momento en que abría el regalo de sus hijos Toribio y Belisario en el marco del día de la madre y, por error o no, se leyó “ Timoteo”.

“Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del “bebulo”, así que no lo podemos mostrar entero”, comentó la influencer tapando parte del dije con la mano. Sin embargo, en el video se pudo ver claramente el nombre Timoteo aparentemente elegido para su tercer bebé.

Juana Repetto

Las redes rápidamente estallaron frente a la revelación y aunque Juana no lo confirmó oficialmente, el nombre parece haber sido presentado por accidente en sociedad.

Mudanza, separación y embarazo

La noticia del embarazo de Juana Repetto llega en medio de la separación de su expareja Sebastián Graviotto en abril pasado. Además, la actriz se mudó a su nueva casa y atraviesa ahora uno de los momentos más felices de su vida.

Juana se había casado en pandemia por civil y luego por iglesia en 2023. El surfista y la actriz habían formado una familia ensamblada junto a Toribio (hijo mayor de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo en común que tuvieron en 2021.

"Me dijo (por Sebastián Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó al aire Andrea Taboada el mensaje que le confió el instructor de snowboarding.

Y el ex de Juana Repetto remarcó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con la actriz pero destacó el buen momento que viven a la espera de un nuevo hijo: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".