Bomba: la amiga de Fiorella Giménez habló por primera vez de su vínculo con Cachete Sierra

Mar Cosca volvió a quedar en el centro de la escena después de los rumores que la vincularon sentimentalmente con Agustín “Cachete” Sierra , expareja de su amiga Fio Giménez . La influencer había negado cualquier romance con el actor y ahora sorprendió al contar públicamente cómo atraviesa su nueva vida de soltera y qué sucede con Lucho Ladoux, su expareja. En un video que compartió en sus redes, dejó una definición que alimentó todavía más las especulaciones.

La creadora de contenido decidió aclarar si realmente había retomado su relación con Ladoux, aunque descartó que exista una reconciliación formal. “¿Por qué volví con mi ex? No volví, nos estamos mirando de cerca” , explicó, antes de contar que su experiencia como soltera fue bastante diferente de lo que imaginaba. Según relató, intentó conocer nuevas personas, pero ninguna de esas experiencias terminó de convencerla y terminó acercándose nuevamente a alguien de su pasado.

Mar Cosca confesó que volvió con su exnovio tras "cuatro citas fallidas" con otros hombres: "La soltería fue muy diferente de lo que esperaba". https://t.co/bQT2QRpQx4 pic.twitter.com/vkvRJV4rqf

“Yo no les conté mucho de mis experiencias intentando vincularme con otras personas totalmente fallidas. En síntesis, me encontré con una soltería muy diferente a la que yo recordaba ”, explicó Cosca. La influencer contó que tuvo alrededor de cuatro citas y que primero buscó reencontrarse con personas con las que había estado muchos años atrás. Sin embargo, aseguró que esos encuentros fueron decepcionantes porque los recuerdos idealizados no coincidían con la realidad actual.

Después probó conocer a alguien que no formara parte de su pasado, aunque tampoco encontró lo que buscaba. En tono irónico, reconoció que no se siente cómoda con la idea de permanecer sola y fue contundente al explicar qué espera de una pareja. “Que seas lindo no me alcanza, que tengas plata la verdad no necesito. ¿Podés ser gracioso, por favor?”, expresó. Además, contó que le gusta la vida familiar, los domingos de asado o de pastas y compartir esos momentos con una misma persona.

Fio Giménez explicó sus dichos sobre su exnovio Cachete Sierra y su examiga Mar Cosca: "Mar me escribió diciendo que son solo amigos y me sacó cualquier tipo de dudas". https://t.co/bQT2QRpQx4 pic.twitter.com/9KAV65kUHE — MDZ Online (@mdzol) September 9, 2026

La creadora de contenido también se refirió sin filtros a la intimidad y a sus expectativas en una relación. “A mí me gusta la familia, el domingo de asado y si está lluvioso de pastas, tirarme en el sillón con la mantita y no hacerlo siempre con una persona diferente. Y por sobre todas las cosas, que me atiendan bien. En todos los sentidos, pero más ahí abajo”, lanzó entre risas. Luego aseguró que no tenía una gran reflexión para compartir sobre su situación y cerró con una frase que resumió su postura: “Pero igual no volví, un tropezón no es caída”.

Los rumores de romance entre Mar Cosca y Cachete Sierra

El acercamiento a Ladoux se produce mientras todavía persisten las versiones que relacionaron a Cosca con Cachete Sierra. Los rumores habían surgido durante el Mundial 2026, cuando ambos compartieron actividades y fueron vistos juntos en Estados Unidos. Luego, la situación tomó mayor repercusión cuando trascendió que también habían viajado juntos a Las Leñas. Giménez reconoció que conocía las versiones y señaló que, si realmente existiera un romance, sería una situación llamativa...