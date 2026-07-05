"Lo intentamos todo": Fiorella Giménez rompió en llanto al hablar de su separación de Cachete Sierra

Fiorella Giménez habló por primera vez con profundidad sobre el final de su relación con Cachete Sierra y aseguró que la decisión de separarse llegó cuando ambos entendieron que el amor ya no alcanzaba para sostener el vínculo. En una entrevista con Infobae, la bailarina confesó que fue uno de los momentos más difíciles de su vida , pero también uno de los más necesarios para poder priorizar su bienestar emocional.

La artista explicó que la ruptura no estuvo marcada por conflictos irreparables ni por terceros en discordia, sino por la certeza de que ambos necesitaban cosas diferentes. “Te amo, evidentemente no te voy a dejar de amar, pero no es lo que elijo y no es lo que busco para mi vida este tipo de vínculo ”, recordó sobre la conversación que mantuvo con el actor cuando decidieron poner punto final a la relación.

Giménez sostuvo que tanto ella como Sierra hicieron todo lo posible para salvar la pareja antes de tomar la decisión definitiva. “No sabés cómo lo intentamos” , aseguró con emoción, al tiempo que destacó que también veía en su expareja el esfuerzo por encontrar una solución. Sin embargo, reconoció que seguir insistiendo solo iba a profundizar un desgaste que terminaría dañándolos a los dos.

Lejos de los escándalos que suelen rodear las separaciones mediáticas, la mediática destacó que ambos eligieron atravesar el proceso con respeto y diálogo. “Me sentí muy amada”, afirmó al recordar los cinco años que compartieron, y remarcó que el cariño que siente por el artista sigue intacto pese a que el proyecto de pareja haya llegado a su fin.

Durante la entrevista, la bailarina explicó que la terapia tuvo un rol determinante para comprender qué estaba ocurriendo en su vida. Según contó, comenzó un profundo trabajo personal que le permitió identificar heridas emocionales y patrones que venía repitiendo desde hacía años sin darse cuenta, especialmente en la forma de construir sus relaciones afectivas.

Cuál fue el patrón que Fiorella Giménez repitió con Cachete Sierra

En ese sentido, reveló que descubrió similitudes entre su historia familiar y la dinámica que mantenía con el intérprete. “Yo estaba repitiendo la misma relación de mis viejos. Iba y volvía, iba y volvía”, explicó, al recordar las constantes separaciones y reconciliaciones que atravesó con el actor antes de la ruptura definitiva.

Fiorella también cuestionó la idea de que una relación solo termina cuando existe una infidelidad. Para ella, el desgaste comienza mucho antes, cuando los proyectos dejan de coincidir o cuando las necesidades emocionales ya no encuentran respuesta. “El vínculo se termina mucho antes”, reflexionó, convencida de que muchas veces las señales aparecen bastante antes de que llegue el desenlace.

Consultada sobre cómo logró separarse sin resentimiento, aseguró que el secreto estuvo en ser completamente honesta consigo misma y con su entonces pareja. “Hay un mundo paralelo donde podés separarte sin odiarte”, afirmó. También destacó la importancia de aceptar que no siempre alcanza con querer mucho a alguien para construir un proyecto de vida compartido.

Actualmente, la bailarina contó que atraviesa una etapa enfocada en sí misma y en recuperar la estabilidad que durante mucho tiempo sintió que le faltaba. Explicó que eligió el contacto cero tras la separación para facilitar el duelo y recomendó priorizar la terapia, el diálogo y el amor propio antes de volver a involucrarse sentimentalmente. “Lo intentamos todo”, resumió, convencida de que cerrar un ciclo desde el respeto también puede ser una forma de amar.