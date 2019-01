¿Cuáles fueron las 10 series más vistas en Netflix en 2018?

2-Bodyguard

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó. Es un brillante thriller policial inglés producido por la BBC y protagonizado por Richard Madden, ganador de un Globo de oro como Mejor actor por su trabajo en la serie.

3-El mundo oculto de Sabrina

La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo. Protagonizada por Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto.

4-Insatiable

Una adolescente que fue víctima de acoso escolar se anota en concursos de belleza para vengarse, con la ayuda de un desdichado entrenador que no sabe en la que se metió. Protagonistas: Dallas Roberts, Debby Ryan, Alyssa Milano.

5-Orange is the new black

Esta serie que ganó premios Emmy —de la creadora de Weeds— relata la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con la cárcel un pecado de juventud. Protagonistas: Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura Prepon.

6-The rain

Seis años después de que un virus aniquila a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas. Protagonistas: Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard.

7-13 reasons why: temporada 2

¿Por qué se suicidó Hannah Baker? Todos en su escuela guardan secretos…, pero la verdad está por salir a la luz. Advertencia de contenido. Protagonistas: Dylan Minnette, Katherine Langford, Kate Walsh.

8-Making a murderer: parte 2

Thriller filmado durante trece años que documenta la historia real de un crimen macabro y la posible inocencia de los dos prisioneros acusados.

9-La casa de papel: parte 2

Ocho ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan. Protagonistas: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte

10-Élite

Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia. Protagonistas: Danna Paola, Miguel Herrán, María Pedraza.