Conmoción y tragedia: una mujer murió tras ingresar a las frías aguas del lago Lácar

Ocurrió este sábado en San Martín de los Andes, a pocos metros de la emblemática escultura de Los Ciervos.

San Martín de los Andes está conmocionado. Una mujer murió este sábado tras ingresar a las gélidas aguas del lago Lácar , a pocos metros de la emblemática escultura de Los Ciervos, uno de los puntos más concurridos y fotografiados de la costanera.

Si bien aún no hay confirmación oficial ni parte policial que determine con certeza por qué la mujer estaba metida en el agua en esta época del año, las primeras informaciones indican que habría ingresado por sus propios medios a la zona baja de la orilla.

La situación fue advertida por ciudadanos que transitaban por el lugar y dieron inmediato aviso. Rápidamente concurrieron efectivos de la comisaría 23 de San Martín de los Andes y a su turno llegaron integrantes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y Prefectura Naval Argentina.

Según fuentes propias consultadas por LM Neuquén, la mujer adulta mayor fue rescatada del agua aún con signos vitales, pero a los pocos minutos sufrió una grave descompensación en la orilla. Se activaron los protocolos de rigor que incluyeron maniobras de RCP prolongadas. Pese al esfuerzo de los equipos, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La noticia causó una profunda conmoción en la localidad. Esta zona es muy transitada por vecinos y turistas, incluso en invierno, por su cercanía al centro y por ser postal obligada. Aún no se han brindado detalles sobre la identidad de la mujer, pero ya se multiplican las muestras de solidaridad para con su familia por el duro trance.

Agua a 5 grados y causa bajo investigación

Tomó intervención la Fiscalía a cargo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la zona sur de la provincia. Se aguardan las diligencias de rigor -actuaciones policiales, testimonios y autopsia- para determinar fehacientemente las circunstancias de la muerte y si existieron factores previos.

Un dato no menor para entender la gravedad del cuadro: en esta época del año, el lago Lácar presenta temperaturas de entre 5°C y 8°C. Es agua extremadamente fría, no apta para baño sin traje térmico adecuado. Con una temperatura ambiente que hoy osciló entre los 3°C y 11°C y lluvia débil, el riesgo de hipotermia es latente y puede provocar una descompensación en cuestión de segundos, incluso en personas que solo ingresan hasta la zona baja.

Por estas horas, la Justicia investiga qué fue lo que precipitó la tragedia. Todo apunta a que la mujer habría entrado al agua por decisión propia, aunque las causas de fondo son materia de investigación.