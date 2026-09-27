La emotiva despedida de la expareja del Negro González Oro tras su muerte: "Volá alto"

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y la radio. El histórico conductor falleció el viernes 25 de septiembre, a los 74 años, en Uruguay, luego de atravesar una dura enfermedad durante sus últimos meses de vida. Tras conocerse la noticia, colegas, amigos y personas cercanas comenzaron a despedirlo públicamente. Entre ellos estuvo Mauro Francisco , quien fue pareja del periodista y compartió con él una importante historia de amor.

A través de sus redes sociales, Mauro eligió una fotografía en la que aparece abrazado junto a González Oro para homenajearlo. Junto a la imagen escribió un breve pero sentido mensaje que resumió el cariño que todavía mantenía por el histórico locutor: “Volá alto, negrito” , expresó, acompañado por emojis de manos juntas y un corazón rojo. El gesto cobró especial significado debido al vínculo que ambos habían construido años atrás y que, pese a la separación, dejó una huella importante en sus vidas .

La relación entre González Oro y Francisco comenzó en 2018 y, meses después, ambos decidieron hacer público su romance. Durante aquel período compartieron viajes, proyectos y distintos momentos de su vida cotidiana. En mayo de 2019, mientras se encontraban en España, la pareja se comprometió y llegó a hablar públicamente sobre sus deseos de casarse y formar una familia. Sin embargo, pocos meses después, el vínculo llegó a su fin y fue el propio conductor quien confirmó la separación a través de las redes sociales.

En julio de 2019, el comunicador publicó un extenso mensaje para comunicar que ya no estaba en pareja con Mauro. “Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser”, escribió en aquella oportunidad. Luego confirmó: “Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja”.

Con el paso de los años, cada uno continuó con su vida, aunque el recuerdo de aquella relación permaneció. Ahora, tras la muerte del conductor, Mauro decidió recuperar una imagen de aquella etapa para despedir públicamente a quien fue una persona fundamental en su vida.

Cómo fueron los últimos meses del Negro González Oro

Su mensaje se sumó a las numerosas muestras de afecto que recibió el histórico presentador luego de su fallecimiento, mientras sus seres queridos recordaron una extensa trayectoria marcada por la radio y la televisión. En sus últimos meses, según contó Daniel Hadad, el periodista atravesó un importante deterioro físico y había decidido mantenerse alejado de algunos amigos para que conservaran otra imagen de él.