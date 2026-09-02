Nicole Kidman impactante en la alfombra roja: escote y tajo extremo de Versace.

La famosa actriz de Hollywood, Nicole Kidman , deslumbró a todos en el evento de Practical Magic 2 en Los Ángeles con un vestido de encaje negro de Versace , una pieza que se alineó con el espíritu gótico de la película. La australiana, de 59 años, asistió el 31 de agosto a la celebración en Directors Village junto a su compañera de reparto Sandra Bullock , en un reencuentro que se produce 28 años después del estreno del filme original.

El vestido, de largo hasta el suelo, presentaba un corpiño de encaje bordado sobre una base color piel, un escote profundo y una falda de encaje transparente con una abertura hasta el muslo.

Nicole Kidman completó el conjunto con una gargantilla de encaje a juego y estiletos negros de Manolo Blahnik. Su cabello rubio lució ondas voluminosas y ligeramente despeinadas, un detalle que aportó un aire desenfadado al sofisticado estilismo. En redes sociales, los internautas elogiaron el look de la actriz, cuya elección resaltó su silueta y combinó transparencias con una estética sensual y elegante. La imagen de Kidman también llamó la atención por una apariencia más natural, un aspecto que recibió comentarios positivos entre sus seguidores.

Sin embargo, el vestido también tuvo una relevancia especial para los fanáticos de la moda. Se trató de una de las primeras muestras públicas de la visión de Pieter Mulier como nuevo director creativo de Versace. La pieza, perteneciente a la línea Atelier Versace, fue confeccionada en encaje mediante una técnica de intarsia artesanal.

Según Vogue, las alfombras rojas se han convertido en una plataforma habitual para presentar las primeras propuestas de diseñadores recién nombrados antes de sus debuts oficiales en las pasarelas. La publicación recordó, entre otros casos, los primeros diseños de Louise Trotter para Bottega Veneta durante el Festival de Venecia de 2025, así como las piezas de Dario Vitale para Versace que lucieron Julia Roberts y Amanda Seyfried, y los primeros looks de Jonathan Anderson para Dior.

La nueva entrega de Hechizo de amor

Practical Magic 2 (Hechizo de amor: la magia continúa) llega 28 años después del estreno de la película original, que no obtuvo una recepción crítica especialmente destacada en su momento, pero con los años desarrolló una amplia base de seguidores. Nicole Kidman atribuyó la realización de la secuela precisamente a ese fenómeno. “Fueron los fans. Fue un pedido real de la gente. Decían: ‘¿Podemos tener una segunda parte? Por favor?’”, contó la actriz a British Vogue.

Durante la première londinense de la película, Kidman también reflexionó sobre la posibilidad de volver a protagonizar una gran producción junto a Sandra Bullock casi tres décadas después de la primera entrega. “Es bastante extraordinario que podamos traerlo de vuelta. Si nos hubieran dicho hace 28 años que, como mujeres, todavía podríamos protagonizar una gran película de estudio y llevarla adelante, no lo habríamos creído”, expresó.

La actriz también compartió algunas anécdotas del rodaje que reflejan la complicidad que mantiene con Bullock. Entre ellas, recordó escenas de baile que el elenco grabó a las tres de la madrugada pese a las bajas temperaturas. Kidman incluso bromeó sobre su capacidad para levantar a su compañera de reparto. “Puedo literalmente levantarla, tengo músculos”, dijo la actriz a People. Hechizo de amor: la magia continúa llegará a los cines de Argentina el 10 de septiembre.