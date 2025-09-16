Gustavo Cordera pidió perdón tras sus polémicas frases que le valió su cancelación

Invitado en el programa Otro día perdido, Cordera aprovechó para disculparse de los dichos sobre las mujeres y el sexo en una charla sobre periodismo.

En 2016 Gustavo Cordera participó de una charla en la que deslizó una frase sobre las mujeres que generó el repudio y la cancelación inmediata del cantante.

Después de casi una década de aquellas declaraciones desafortunadas y sentado en el living de Otro día perdido (El Trece), Cordera pidió perdón por lo sucedido en aquel entonces frente a estudiantes de periodismo.

“Quiero aprovechar este momento que es un momento importante porque tu programa lo ven en todo el mundo. Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo ”, comenzó diciendo.

El pedido de disculpas de Gustavo Cordera

Mario Pergolini invitó a su programa a Cordera quien apovechó para hablar de los dichos de 2016 que lo cancelaron no solo en redes sociales, sino en todos los escenarios.

“Hace muchos años, ya hace casi 10 años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente y quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente”, expresó.

“No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones hace muchos años y las canciones son justamente puentes para que las partes se junten para integrar, para que las heridas sanen y me gustaría, por ahí eso es pedir mucho… no le voy a pedir a la gente queme perdone porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas”, agregó en medio de un total silencio en los estudios.

“También quiero decir que es una buena oportunidad para que esta sociedad y este país en el que vivimos que están tan fracturado y hay tanto odio entre las partes pueda sanar. Mi sueño es que las partes se integren porque el amor es la única forma de reparación que existe frente a estas cosas”, reflexionó sobre la importancia de generar lazos y sanar.

Qué fue lo que dijo Gustavo Cordera que lo llevó a ser "cancelado"

Durante una charla con estudiantes de periodismo en la Escuela TEA Arte de Buenos Aires en 2016, afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

Esta polémica frase fue dicha luego de ser consultado sobre qué opinaba de las denuncias de abusos sexuales contra sus colegas Cristian Aldana (líder de la banda El otro Yo) y José Miguel del Popolo (cantante de La ola Que Quería Ser Chau). Allí, el intérprete respondió: "Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".