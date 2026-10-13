La inflación nacional subió 1,9% en septiembre aunque el IPC núcleo marca una tendencia declinante

Analistas consideran que el proceso de desinflación va a ser lento. El precio de los alimentos que sube estacionalmente en septiembre tuvo un peso importante.

Tal cual lo previeron las consultoras la inflación minorista a nivel nacional de septiembre subió al 1,9% por efecto de la suba en alimentos. Los analistas consideran que estacionalmente septiembre suele ser un mes de mayor presión de los precios.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) los precios acumulan una suba del 23,6% en los primeros nueve meses y una interanual del 33,4%.

Un dato importante a tener en cuenta en el contexto es que la inflación núcleo, que es aquella que contempla los precios que evolucionan sin factor de estacionalidad y los que están regulados por el gobierno (como las tarifas) se mantuvo en el 1,7%, levemente por debajo del índice general.

Ese dato puede anticipar una tendencia a la baja en los próximos meses en la medida en que los componentes estacionales aminoren su efecto sobre el índice general.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas1, Electricidad2 y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por educación (3,0%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, señaló: "septiembre presenta una particularidad: históricamente es un mes de presión estacional sobre los precios, especialmente en frutas e indumentaria. Al analizar los nueve años comprendidos entre 2017 y 2025, encontramos que los precios estacionales aumentaron por encima de la inflación núcleo en siete de los nueve septiembres, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales".

#DatoINDECUn hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L https://t.co/fsL5AoJJUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Diego Piccardo, Economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso señaló que "en septiembre, la inflación se ubicó en 1,9% mensual, frente al 1,7% de agosto, y alcanzó el 33,4% interanual. La composición del dato sugiere que la aceleración no responde a un deterioro generalizado de la dinámica inflacionaria, sino, en buena medida, al comportamiento de los precios estacionales, que pasaron de caer 0,9% a aumentar 2,9%".

"La señal más favorable provino de la inflación núcleo, que se desaceleró 0,1 puntos porcentuales, de 1,8% a 1,7% mensual. Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,3%, por encima del nivel general, en línea con la continuidad de la corrección de precios relativos durante el año no electoral. En lo que va del año, los precios regulados acumularon una suba del 8% en relación con los precios del componente núcleo, mientras que esta recomposición alcanzó el 62,1% desde el inicio de la gestión de Milei. Así, la desaceleración del componente núcleo convive con un ajuste de precios relativos que mantiene presión sobre la inflación general. Para octubre, proyectamos una inflación de entre 1,8% y 1,9% mensual", dijo Piccardo.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics manifestó que "el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación". "El mercado espera que la inflación acumulada durante los próximos doce meses esté en torno al 21%. Ese escenario implicaría una inflación mensual promedio del 1,6%, y en términos prácticos, equivaldría a un estancamiento del proceso de desinflación", agregó.