Alerta en pleno vuelo: más de 10 turistas que volvían de la Patagonia se descompensaron y terminaron internados

El comandante pidió asistencia antes de aterrizar ya que varios pasajeros de un mismo contingente estaban con fuertes síntomas.

Doce pasajeros fueron atendidos en el puesto de Sanidad de Ezeiza tras el aviso del comandante del vuelo AR1953 (Foto: Infobae)

Un preocupante momento se vivió el fin de semana tras el arribo de un vuelo proveniente de la Patagonia . Un grupo de turistas extranjeros que había desembarcado de un crucero en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, llegaron a Ezeiza con vómitos y otros síntomas gastrointestinales.

La situación obligó a desplegar un operativo sanitario entre la noche del sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Según informó Aerolíneas Argentinas, el contingente tenía 15 integrantes. Doce pasajeros recibieron atención en el puesto de Sanidad de Ezeiza y ocho necesitaron medicación, además de la hidratación y los controles médicos realizados en la terminal.

El aviso del comandante por los pasajeros descompuestos

La alerta se activó a partir del vuelo AR1953, que cubría el trayecto desde la capital fueguina hasta Buenos Aires. El comandante comunicó en pleno viaje que varios pasajeros estaban descompuestos y solicitó atención médica para el arribo.

Aerolíneas Argentinas informó que algunos integrantes del contingente ya tenían síntomas antes de embarcar en Ushuaia (Foto: Santiago Filipuzzi / La Nación)

El pedido permitió que los equipos sanitarios se prepararan antes del aterrizaje. Una vez en tierra, los turistas fueron evaluados por Sanity Care, el centro de salud que funciona dentro de Ezeiza, y recibieron asistencia según sus síntomas. Algunos presentaban vómitos y descomposturas más agudas, mientras que otros integrantes del grupo tenían manifestaciones de menor intensidad al momento de la llegada.

La atención comenzó alrededor de las 20.30 horas del sábado y se prolongó durante casi seis horas. El último paciente dejó el puesto de Sanidad a las 2.10 del domingo.

El primer balance descartó traslados a centros de salud, pero luego se informaron dos internaciones en el Hospital de Ezeiza. La terminal aérea mantuvo su actividad habitual.

La comida compartida y los pasajeros que no embarcaron

Desde la aerolínea aclararon que “no hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo”. Los viajeros pertenecían al mismo grupo y habían recibido un servicio de comidas en Ushuaia.

Algunos integrantes del contingente ya se sentían mal en el aeropuerto fueguino y no llegaron a embarcar, un dato que la compañía destacó al explicar por qué la sospecha apunta a una comida previa.

Entre los testimonios se mencionaron hamburguesas que supuestamente no estaban en buen estado y viandas con atún y pollo. Sin embargo, no hay confirmación sobre cuál fue el alimento ni en qué momento se produjo una eventual contaminación.

Las dudas sobre el crucero y el origen del cuadro

La embarcación en la que viajaba el contingente no fue identificada. En los días previos habían arribado a Ushuaia dos cruceros, uno noruego y otro chileno, pero no se confirmó que alguno de ellos hubiera transportado a los afectados.

Los turistas habían desembarcado en Ushuaia tras un crucero; todavía no se identificó la embarcación en la que viajaban los afectados (Foto: Luján Agusti / La Nación)

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, dijo que la provincia no intervino en el episodio y que Sanidad de Fronteras no le había comunicado lo sucedido. Aseguró que la información recibida no señalaba pacientes graves.

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) explica que las enfermedades transmitidas por alimentos pueden deberse a microorganismos o a sus toxinas. Sus manifestaciones varían según el agente, la cantidad ingerida y el estado de salud de cada persona.

Los CDC de Estados Unidos señalan que los síntomas pueden aparecer pocas horas o varios días después de consumir un alimento contaminado. Ese intervalo impide atribuir el cuadro a la última comida únicamente por la cercanía con el comienzo del malestar.