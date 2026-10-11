Horóscopo del domingo 11 de octubre: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo de este domingo 11 de octubre de 2026 está marcado por el tránsito de la Luna por Libra, que hoy se encuentra en oposición a Quirón, el cuerpo celeste asociado con la figura del sanador herido. Este aspecto astrológico puede sacar a la superficie heridas emocionales vinculadas con la dificultad para afirmarnos y expresar nuestra propia identidad frente a los demás.

La jornada invita a cuidar los vínculos desde la empatía, sin forzar situaciones ni imponer expectativas. Será importante respetar los tiempos y la vulnerabilidad de cada uno, tanto la propia como la ajena, para fortalecer las relaciones sin dejar de lado las necesidades personales.

Conocé qué le deparan los astros y cuáles son las claves para aprovechar al máximo esta jornada.

Horóscopo del domingo 11 de octubre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tienes una elección. Puedes enredarte en disputas por bienes compartidos o, en cambio, relajarte y pasar un día divertido con eventos deportivos, salidas sociales y actividades entretenidas con niños.

Esta noche: Mantén la calma.

Esta semana: Disfruta de momentos divertidos y eventos deportivos. ¡Expresa tu talento creativo!

Tauro (20 de abril-20 de mayo)

Hoy haz un esfuerzo adicional por tener paciencia con tu pareja, tu cónyuge y tus amigos cercanos, porque la Luna está frente a tu signo. Esto ocurre un par de días cada mes y tienes que cooperar.

Esta noche: Ten paciencia.

Esta semana: Esfuérzate por recuperar la paz y la armonía en casa.

Géminis (21 de mayo-20 de junio)

Hoy tienes dos opciones: discusiones relacionadas con el trabajo y desacuerdos sobre tu salud o una mascota, o socializar, asistir a emocionantes eventos deportivos y realizar actividades divertidas con niños. Haz planes con un amigo. Evita los conflictos.

Esta noche: Socializa.

Esta semana: ¡Una semana divertida, llena de comunicaciones entusiastas!

Cáncer (21 de junio-22 de julio)

Haz todo lo posible por evitar las peleas con tus hijos y con tu pareja. Ni te metas en eso. Tu escapada perfecta es descansar y relajarte en casa. Mantén la calma.

Esta noche: Sé amable.

Esta semana: Una combinación de hogar y familia con divertidas reuniones sociales.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Este es un día típico para las discusiones familiares y las luchas de poder en casa. Mejor enfócate en los viajes cortos, el aprendizaje, los cursos, el estudio, la escritura y las conversaciones. ¡Haz algo diferente!

Esta noche: Aléjate un rato.

Esta semana: Recibe visitas en casa y haz reparaciones. Escribe, lee, estudia y conversa.

El horóscopo este 21 de septiembre, Día de la Primavera, marca la entrada del Sol en Libra, se enfoca en el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía.

Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)

Haz lo posible por evitar conversaciones irritables y discusiones con tus hermanos, vecinos y familiares. De hecho, tienes la mente puesta en tus pertenencias y en ideas para aumentar tus ingresos.

Esta noche: Haz lo que quieras.

Esta semana: ¡Llevarás un ritmo ajetreado! Los viajes cortos y los mandados te mantendrán en movimiento.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

Por fortuna, con el Sol en tu signo tienes la capacidad de evitar discusiones sobre dinero, ingresos, gastos compartidos y pertenencias. Si surgen esos desacuerdos, ¡vete en la dirección contraria!

Esta noche: No te involucres.

Esta semana: Disfruta de actividades con amigos y grupos, incluidas las competencias deportivas.

Escorpio (23 de octubre-21 de noviembre)

¡Es un día difícil! Tienes una ventaja porque la Luna está en tu signo, pero está en conflicto con Marte y Plutón. Uf. Esto puede provocar mal humor o luchas de poder en toda regla. Mantén la calma.

Esta noche: Ten paciencia.

Esta semana: Ve por lo que quieres, porque la gente te escuchará.

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

Hoy tu mejor opción es enfocarte en tus amistades y en tu relación con clubes, grupos y organizaciones, en persona o por internet. También disfrutarás de fijarte metas a largo plazo. Las metas te dan un sentido de propósito.

Esta noche: Sé amigable.

Esta semana: Convive con tus amigos. Viaja si es posible.

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero)

Hoy las relaciones con amigos y miembros de grupos podrían ser difíciles, especialmente con conocidas. Por fortuna, causarás una buena impresión en todos. Aun así, procede con cuidado.

Esta noche: Mantén la distancia.

Esta semana: Jóvenes artistas estarán en tu entorno. Tú estarás al mando.

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

Hoy no es el día para pedir permiso o aprobación a una figura de autoridad. Hablamos de padres, jefes, maestros, personas importantes, la policía o el gobierno. La respuesta a tu petición será: «Ni te acerques». Mejor disfruta de un viaje.

Esta noche: Aprende algo nuevo.

Esta semana: Explora nuevas ideas y lugares. Ten paciencia con tu pareja.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Hoy evita los temas polémicos. Las discusiones estallarán rápido porque la gente tiene sentimientos intensos sobre sus opiniones. Por desgracia, no puedes cambiar tan fácilmente la forma de pensar de alguien. (Y, por supuesto, no hay peor sordo que quien lleva audífonos).