Las nubes no se van de Neuquén: ¿Qué pasará con la lluvia este fin de semana?

Las nubes se mantendrán sobre la capital neuquina y las lluvias no llegarán durante este fin de semana , según advirtió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), aunque el clima registrará un incremento paulatino de la inestabilidad de acuerdo con las tendencias del pronóstico del tiempo para Neuquén .

El organismo meteorológico anticipó jornadas dominadas por el cielo cubierto y temperaturas agradables en la ciudad, escenario que funcionará como antesala de un marcado deterioro en las condiciones del tiempo. La entrada de aire húmedo provocará precipitaciones y tormentas eléctricas a partir del inicio de la próxima semana.

Para este viernes 16 de octubre , la jornada transcurrirá con cielo completamente cubierto tanto de día como de noche. Durante el día se prevé una temperatura máxima de 18°C, acompañada por vientos del noreste a 20 km/h y ráfagas de idéntica intensidad. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 6°C, mientras los vientos rotarán al este a 18 km/h y las ráfagas ganarán fuerza hasta alcanzar los 31 km/h.

El fin de semana comenzará el sábado 17 de octubre con un panorama de cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, acompañada por vientos del noreste a 24 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica velocidad. Por la noche continuará la abundante cobertura nubosa, registrando una mínima de 6°C, vientos del este a 22 km/h y ráfagas que subirán hasta los 36 km/h. Para seguir el avance de las condiciones en vivo, se puede verificar el mapa interactivo del tiempo en Neuquén.

En tanto, se prevé que el domingo 18 de octubre otorgue una breve tregua de sol durante el día, con cielo parcialmente nublado y una máxima que se elevará hasta los 22°C, bajo vientos del noreste a 33 km/h y ráfagas de igual intensidad. Sin embargo, hacia la noche el tiempo volverá a tornarse inestable, con una mínima de 7°C, vientos del noreste a 31 km/h y ráfagas intensas rozando los 49 km/h.

Pronóstico del tiempo en Neuquén: ¿cuándo vuelven las lluvias?

La semana entrante estará fuertemente marcada por el mal tiempo y las precipitaciones en la capital provincial. El lunes 19 de octubre se registrarán lluvias débiles y dispersas durante el día, con una temperatura máxima de 19°C, vientos del noreste a 32 km/h y ráfagas de 45 km/h. Durante la noche se profundizarán las condiciones con lluvias y chaparrones, una mínima de 7°C y vientos del sudeste soplando a 25 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Maria Isabel Sanchez

El punto crítico de la inestabilidad llegará el martes 20 de octubre, jornada para la que están anunciadas tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, alcanzando una máxima de 20°C con vientos del noreste a 26 km/h y ráfagas de 12 km/h. Por la noche continuará inestable, con una mínima de 8°C, vientos del sudeste a 34 km/h y ráfagas de igual velocidad.

Finalmente, el miércoles 21 de octubre se mantendrán las precipitaciones de forma aislada durante el día, con lluvias intermitentes, una máxima en descenso de 16°C, vientos del sudeste a 16 km/h y ráfagas de 43 km/h. El cierre de esa jornada sostendrá el agua durante la noche, con un piso térmico de 4°C y vientos del sudeste a 37 km/h acompañados por ráfagas de hasta 50 km/h, acompañando el gradual descenso de temperatura en Neuquén.