Postergan los FAL: cuál es la medida que busca evitar despidos en el 2027

Las empresas van a poder usar el dinero acumulado en sus cuentas para financiar despidos recién en enero 2028, tras las elecciones presidenciales.

El gobierno nacional modifica la entrada en vigencia de los FAL para evitar las elecciones

El Gobierno Nacional publicó este martes en el Boletín Oficial un decreto mediante el cual postergó el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral ( FAL ) para el 1° de diciembre de este año. La medida obedece a un pedido de las cámaras de fondos comunes de inversión que son los que administrarán el dinero.

Es de recordar que los FAL fueron creados por la reforma laboral para disminuir el costo del despido de las empresas, por medio de un ahorro previo hasta completar el total de la nómina de personal.

Ese ahorro se constituía por una detracción del dinero de los aportes jubilatorios, del 1% de la nómina en el caso de las grandes empresas y del 2,5% en las pymes.

El primero de noviembre las empresas iban a empezar a integrar sus FAL y las administradoras de FCI iban a recibir el dinero. Con ello, los fondos comunes iban a invertirlo en instrumentos financieros. Ese proceso iba a durar 6 meses. Es decir, las empresas no podían tocar el fondo hasta pasado ese plazo.

Qué dice el decreto sobre los FAL

El decreto conocido este martes alteró lo que se denomina "plazo de carencia" al elevar de 6 a 12 meses, lo que implica que a lo largo del 2027, un año electoral, las empresas no van a poder usar el dinero.

Aunque las razones esgrimidas por el decreto tienen que ver con lo técnico y los problemas administrativos que genera a las empresas la implentación del mismo, la medida del gobierno tiene otras implicancias.

Al postergar un mes el proceso y estirar el período a un año, las empresas van a poder usar el FAL para despedir a partir del 1° de enero del 2028. De esa forma, ahora el Gobierno evitaría facilitar despidos en un año electoral.

La norma modifica los artículos 15 y 27 del Decreto Reglamentario 408/2026, vinculados al Título II de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.

Según se detalla en los considerandos, la prórroga responde a solicitudes cursadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por parte de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB).

Las entidades del sector remarcaron la necesidad de contar con mayor tiempo para adecuar los sistemas informáticos, las herramientas operativas y los procedimientos necesarios para la instrumentación de los FAL mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros.

Implicancias de la medida

El tributarista Sebastián Domínguez señala: "Con el esquema anterior, esos fondos podían comenzar a utilizarse a partir de mediados de 2027, año en que se elige al próximo presidente".

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La elección presidencial sería el 24 de octubre de 2027, el eventual balotaje a más tardar el 23 de noviembre de 2027, y el nuevo presidente asumiría el 10 de diciembre de 2027. Una eventual turbulencia política en ese período podría afectar las cotizaciones y obligar a los fondos a vender inversiones en momentos desfavorables".

Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Group, dijo por su lado: "La medida surge de un pedido de las distintas cámaras del sector de fondos, pero también se encuentra alineada con los objetivos fiscales y electorales del Gobierno".

La prórroga representa un alivio para todos los proveedores, ya que estamos en plena etapa de implementación de los productos. Al mismo tiempo, permite ordenar mejor el ingreso de los aportes, que comenzarán a efectivizarse a partir de enero, bajo un nuevo período fiscal.

Agregó que además "otorga un plazo adicional a la gran mayoría de las empresas que todavía no tomaron una decisión respecto de su incorporación al sistema. Por último, la extensión del plazo permitirá acumular una masa de aportes más significativa —con seis meses adicionales—, lo que contribuirá a fortalecer las garantías indemnizatorias".