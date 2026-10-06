País La Mañana Banco Nación El Banco Nación acompaña la implementación del FAL con una propuesta comercial exclusiva para empresas

Esta incluye condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes compañías. Agregar LM Neuquén a







El Banco Nación acompaña la implementación del FAL con una propuesta comercial exclusiva para empresas

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral.

Esta incluye condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes compañías. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.