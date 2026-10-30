Los especialistas en maquillaje afirman que pintarse la línea de agua de un color especial para proporcionar un efecto más natural y luminoso. ¿De cuál se trata?

De qué color hay que pintarse la línea de agua de los ojos para conseguir un resultado más natural y luminoso

La línea de agua del ojo , esa zona húmeda que se encuentra entre las pestañas y el globo ocular, forma parte de uno de los detalles más considerados a la hora de diseñar un maquillaje. Recientemente, algunos maquilladores coincidieron en que pintarse la línea de agua de un color en particular puede producir un resultado más natural y luminoso. ¿Por qué?

Los especialistas sostienen que, debido a la cantidad de veces que se parpadea a lo largo del día, para maquillar la línea de agua del ojo es recomendable emplear un lápiz de ojos resistente al agua (también conocido como waterproof).

Pintarse la línea de agua de color beige produce un resultado más natural y luminoso, y entre los beneficios más significativos, pueden mencionarse a los siguientes:

Para maquillar la línea de agua del ojo es recomendable emplear un lápiz de ojos resistente al agua.

Si bien el lápiz blanco puede generar un efecto de amplitud, el beige o nude permite conseguir un resultado más sutil.

permite conseguir un resultado más sutil. Cuando se utiliza un tono claro en la línea de agua inferior , aporta luminosidad a la zona, lo que puede generar un efecto óptico de ojos más abiertos y una mirada más despejada.

, aporta luminosidad a la zona, lo que puede generar un efecto óptico de ojos más abiertos y una mirada más despejada. El tono beige se integra de manera más discreta con la piel, por lo que permite iluminar sin que la raya sea el elemento que más destaque del maquillaje.

se integra de manera más discreta con la piel, por lo que permite iluminar sin que la raya sea el elemento que más destaque del maquillaje. Un lápiz beige o nude agranda el ojo de forma natural.

agranda el ojo de forma natural. Asimismo, el beige puede combinarse con otros productos para lograr una mayor definición. Una opción consiste en mantener la línea de agua clara y sumar un trazo fino de eyeliner oscuro a ras de las pestañas superiores, preferentemente difuminado.

La maquilladora Laura Geller señaló que “para la línea de agua, elige un tono beige claro para mantener los ojos abiertos y luminosos”.

De qué manera aplicar el lápiz beige en la línea de agua

Para aplicar el lápiz beige en la línea de agua se debe considerar hacerlo específicamente en la línea de agua inferior, que es la zona interna del párpado inferior. Los maquilladores coinciden en que el objetivo es aportar claridad sin dibujar un contorno demasiado evidente alrededor del ojo.

Maquillar la línea de agua inferior . Tirar de la mejilla hacia abajo para descubrir la línea y deslizar el lápiz suavemente por ella, de principio a fin. Tener cuidado para que la punta no toque el ojo.

. Tirar de la mejilla hacia abajo para descubrir la y deslizar el lápiz suavemente por ella, de principio a fin. Tener cuidado para que la punta no toque el ojo. Si se observa que el lápiz se salió ligeramente de la línea de agua, utilizar de nuevo el bastoncillo con un poco de agua micelar y retirar el exceso. Es tan fácil de aplicar como de eliminar.

SI bien el lápiz blanco puede generar un efecto de amplitud, el beige o nude permite conseguir un resultado más sutil.

Un consejo clave para aplicar el delineador en la línea de agua

La oftalmóloga Uma Malliah -experta reconocida con más de 21 años de amplia experiencia en el campo del cuidado ocular y la salud visual en Delhi, India- reveló que, para aplicar el delineador en la línea de agua, lo recomendable es usar delineador tipo kajal orgánico o natural. "Aplicar delineador líquido a la línea de agua puede ser un riesgo a los ojos. Si se tiene una buena higiene y técnicas para quitar y aplicarlo, uno podría evitarse los problemas de ojos como conjuntivitis alérgica o síndrome del ojo seco", afirmó.