Alarma por unos kits de maquillajes infantiles: por qué los prohibió la ANMAT

La prohibición abarca kits de maquillaje, bases, esmaltes y perfumes muy conocidos. El riesgo para la salud de los niños.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) publicó una disposición en el Boletín Oficial, donde prohíbe una serie de kits de maquillajes infantiles.

La decisión de tomó luego de detectar irregularidades en los controles de mercado y en la documentación sanitaria de los artículos inspeccionados. Y se confirmó tras una serie de inspecciones en locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de consultas recibidas por el organismo, que pusieron en evidencia la presencia de productos sin inscripción sanitaria, con rótulos deficiente o elaborados en condiciones no autorizadas.

Según se precisa en el documento publicado por la ANMAT, la prohibición abarca a una serie de productos de cosméticos infantiles. La disposición 221/2026 detalló que las marcas involucradas incluyen “Pequeña Diseñadora”, “Bebés llorones”, “My little pony”, “Piku”, “Disney Princesses”, “Bicgerbowe”, “Iman of noble” y “Victorious final”.

El organismo detalló que durante inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre del año pasado en diversos comercios, se comprobó la comercialización de kits de maquillaje, bases, esmaltes y perfumes que no presentaban datos de inscripción sanitaria en su rotulado, incumpliendo así lo requerido por la normativa vigente.

Ninguno de esos productos correspondía a registros habilitados por la ANMAT, lo que impidió saber si fueron elaborados bajo condiciones higiénicas, con ingredientes permitidos y en establecimientos habilitados. Cabe recordar que la ley 16.463 prohíbe la elaboración, tenencia, distribución y entrega de productos ilegítimos o impuros, y que la normativa específica para cosméticos solo autoriza la circulación de artículos debidamente inscriptos y controlados.

Ante esta situación, se decidió prohibir su uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea en todo el país alcanzando a todos los lotes y presentaciones de los productos en cuestión, incluyendo kits de belleza y maquillaje de distintas marcas, bases líquidas, sets de maquillaje y perfumes.

ANMAT exigió retirar varios productos para el cabello: encontraron un componente peligroso

El organismo exigió el retiro urgente de todos los productos para el cabello por contener un componente peligroso, así se comunicó la a través de la publicación de una serie de disposiciones en el Boletín Oficial. La decisión alcanza también a un medicamento en crema y otros productos.

La medida se tomó luego de investigaciones iniciadas por reportes y denuncias por parte de los consumidores y busca resguardar la salud pública ante la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas comercializadas de forma electrónica y en todo el país.

alisado La medida se oficializó este jueves a través del Boletín Oficial.

En el caso de productos cosméticos, el organismo identificó la venta de una amplia lista de artículos capilares bajo la marca SUAD que se ofrecían en plataformas digitales. Según precisaron se trata de alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús; ninguno de ellos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

Asimismo, se advirtió sobre los riesgos asociados a los alisadores que podían contener formol, una sustancia cuyo uso para alisar el cabello está prohibido por su capacidad de liberar vapores tóxicos con potencial para causar reacciones agudas (ardor, picazón, irritación en piel, ojos y tracto respiratorio) e incrementar el riesgo de carcinomas en exposiciones crónicas.

La disposición ordenó además la prohibición del uso, la venta y la distribución de todos los productos SUAD en cualquier lote o presentación. Y justificó que se debe a que estos artículos se comercializaban sin inscripción y sin datos del establecimiento elaborador, lo que impide ofrecer garantías sobre su eficacia y seguridad.

Según precisó la ANMAT en el comunicado, los productos capilares de la marca SUAD no contaban con inscripción sanitaria ni datos del elaborador.