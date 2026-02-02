Estaba en su habitación y lo mataron de un disparo en el pecho: los hallazgos que hizo la policía

El crimen ocurrió en plena madrugada y la novia de la víctima es la única testigo.

Los peritos hallaron rastros de calzados con sangre, envoltorios con droga y una balanza de precisión que serán analizados.

Un brutal asesinato conmocionó a la localidad de La Banda en Santiago del Estero , al conocerse que mataron a un hombre a sangre fría de un certero disparo en el pecho. La policía intenta dar con los responsables del crimen.

La víctima fatal se encontraba en su habitación cuando ocurrió el crimen , en una vivienda en el cruce de las calles Colombia y Juan José Paso del barrio Avenida. El hombre tenía 35 años y por el momento las autoridades intentan dar con los responsables. El testimonio de la novia de la víctima sería clave para identificarlos.

Según medios locales, todo sucedió alrededor de las tres de la mañana del domingo . La pareja de la víctima fatal, identificada como Rita Salvatierra, de 27 años, llegó a la casa y se dirigió directamente al baño. Cuando se encontraba ahí, escuchó gritos de varios hombre, uno de los cuales decía: "Entrégame todo" , y seguidamente dos detonaciones de arma de fuego.

La mujer esperó a que los atacantes se fueran, salió y se dirigió a la habitación. Allí, finalmente, encontró a su pareja tirada en el piso, con el torso desnudo, boca abajo y en medio de un charco de sangre.

santiago del estero asesinato

¿Un asesinato por robo o ajuste de cuentas?

Rápidamente Rita llamó al servicio de Emergencias y al arribar al domicilio los paramédicos constataron que el hombre, identificado como Ricardo Orlando Medina, presentaba dos impactos de bala en el pecho, lo que le provocó la muerte.

El medio local Nuevo Diario Web reveló que los peritos determinaron la existencia de rastros de calzados con sangre, envoltorios con droga y una balanza de precisión que serán analizados. Asimismo, advirtieron daños en una ventana, por donde habrían ingresado a la casa. Por el momento hay dos hipótesis del crimen: robo o ajuste de cuentas.

En la vivienda, efectivos policiales encontraron arriba de una mesa una gran cantidad de cocaína, marihuana y una balanza. En boca de testigos y policías, Medina estaría vinculado con las drogas. Es más, la teoría del mero consumo contrastaba con lo que se encontró.

santiago del estero muerte

La víctima fatal habría conocido a sus asesinos

Tras el asesinato, rápidamente los fiscales requirieron una autopsia a cargo de los forenses del Poder Judicial. Éstos habrían confiado que el disparo fue de frente, uno solo, y la causa de muerte un "shock hipovolémico".

Los expertos analizaron los celulares y las redes sociales de la víctima. Hasta el momento se cree que Medina conocía a los atacantes. Sumado a ello, hay dudas en el relato de la mujer sobre el lapso de tiempo que relató en el que habrían ocurrido los hechos y la policía no descarta que ella también conozca a los agresores.

En el lugar trabajó el personal de la Comisaría N°47 y luego del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos. La investigación quedó a cargo de los fiscales Álvaro Yagüe y Natalia Saavedra.

santiago del estero muerte

Este jueves el equipo de fiscales mantendrá una reunión con los efectivos de Homicidios y Delitos Complejos, con el objetivo de entrecruzar información en busca de una hipótesis más fuerte.