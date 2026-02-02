Qué día se cobra la jubilación de Anses en febrero 2026: calendario completo con un cambio clave

Anses anunció el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Las fechas y los cambios de febrero 2026 .

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de febrero 2026. Con esos haberes, sus casi ocho millones de beneficiarios recibirán un nuevo incremento como parte del mecanismo de actualización mensual que acompaña el índice mensual de inflación difundido por el INDEC .

Como es habitual, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento nacional de identidad del beneficiario y el monto de su haber. En el segundo mes del año, el calendario habitual de pago tendrá algunas modificaciones debido al doble feriado de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero.

El cronograma de pago correspondiente al segundo mes del año que informó el organismo previsional es el siguiente:

La fecha de cobro de los jubilados y pensionados dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos finalizados en 0: a partir del día 9 de febrero

Documentos finalizados en 1: a partir del día 10 de febrero

Documentos finalizados en 2: a partir del día 11 de febrero

Documentos finalizados en 3: a partir del día 12 de febrero

Documentos finalizados en 4: a partir del día 13 de febrero

Documentos finalizados en 5: a partir del día 18 de febrero

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 19 de febrero

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del lunes 9 de febrero

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del martes 10 de febrero

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de febrero

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de febrero

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de febrero

Jubilados de la Anses.jpg El calendario de pagos de febrero se verá afectado por el feriado extra largo de Carnaval.

De cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en febrero 2026

La ANSES otorgará en febrero 2026 un aumento de 2,85%. El incremento se enmarca en el mecanismo de actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que tiene como objetivo no perder o mantener el poder adquisitivo.

Para calcular la suba, se tiene en cuenta el dato de inflación de dos meses atrás, en este caso el de diciembre 2025, que arrojó un 2,8%, aunque se toman dos decimales. Así, los jubilados y pensionados tendrán el mayor incremento en diez meses, ya que el IPC del último mes del año pasado fue el más alto desde abril 2025. La cifra también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones con el nuevo incremento

La jubilación mínima en el segundo mes del año se ubicará en $359.254, tras el cálculo del nuevo aumento. A esto se le debe sumar el bono que, de no mediar anuncios, seguirá siendo de $70.000, valor en el que se encuentra congelado desde hace casi dos años. Con la suma fija, la mínima trepará a $429.254.

Anses. Jubilados. Los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán en febrero un aumento de 2,85%.

Este refuerzo económico está destinado a Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. De acuerdo a la suma del haber que perciban, algunos beneficiarios cobrarán la totalidad del bono, otros recibirán un proporcional y, para una franja determinada, no se incluirá ninguna suma fija.

Los jubilados y pensionados que no cobren la mínima pero no superen los $429.254, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.417.441.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $287.403 sin bono y $357.403 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez, que llegará a $251.478 sin bono y $323.473 con bono y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $359.254 sin bono y $431.249 con bono.