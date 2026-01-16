La obra social de los adultos mayores dispone de varios canales para solicitar asistencia profesional.

PAMI: dónde comunicarse ante una urgencia o emergencia de un jubilado

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) para jubilados y pensionados informó a través de su página web los números telefónicos para que sus más de 4.800.000 afiliado s puedan comunicarse ante una urgencia o emergencia. Es importante remarcar que los teléfonos de contacto cambian según la ubicación.

Además, al momento de comunicarse, la obra social de los adultos mayores recuerda tener siempre a mano el número de afiliación, dirección y teléfono.

Ante una urgencia o emergencia , el PAMI precisó que los jubilados y pensionados afilados pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Si residís en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llamá al 139.

Si pertenecés a la UGL Rosario, llamá al 139.

Si residís en el resto del país, ingresá tus datos personales y obtené el número de tu prestador asignado.

Si estás de viaje o no te encontrás en tu lugar de residencia, llamá al 911.

PAMI bot PAME (1).jpg El PAMI cuenta con distintos canales de comunicación para sus afiliados.

Para consultas, sugerencias y reclamos generales en la obra social que no sean urgencias o emergencias, el número de atención telefónica es el 138 (PAMI Escucha y Responde), disponible las 24 horas, los 365 días del año.

El botón “Emergencias”, la novedad de la aplicación del PAMI

Sumando un nuevo recurso diseñado para que los adultos mayores puedan contactar rápidamente al personal médico o a los servicios de emergencia en caso de necesidad, PAMI habilitó el botón “Emergencias” dentro de su aplicación oficial “MI PAMI”.

Se trata de un acceso directo ubicado en la pantalla principal, fácilmente identificable por su diseño visible e intuitivo. Al presionarlo, el usuario obtiene de inmediato los números de emergencia habilitados por la obra social, incluyendo atención médica, ambulancias y guardias, sin necesidad de buscar contactos o navegar por distintos menús.

Según explicaron desde el organismo, su objetivo es garantizar una respuesta rápida y efectiva en casos donde cada minuto cuenta. “Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y seguros, sabiendo que pueden pedir ayuda con un solo toque”, destacaron desde el PAMI.

El botón “Emergencias” de la app se activa siguiendo estos pasos:

Ingresar a la aplicación Mi PAMI (disponible en App Store y Google Play) o al portal web www.pami.org.ar.

Iniciar sesión con el número de afiliado o DNI.

En la pantalla principal, ubicar el ícono del botón de emergencias, identificado con un símbolo rojo.

Presionar el botón, y automáticamente se desplegarán los números de contacto directo según la urgencia médica o tipo de asistencia requerida.

PAMI WhatsApp (2).jpg La app de PAMI sumó el botón Emergencias para un contacto más rápido.

El sistema permite llamar desde la misma aplicación, evitando que los adultos mayores deban marcar manualmente o recordar los teléfonos.

Qué otras funciones brinda la aplicación MI PAMI

A través de la plataforma, los afiliados pueden realizar gestiones sin necesidad de trasladarse ni hacer filas, entre ellas:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver la credencial digital del titular y su grupo familiar

Acceder a la cartilla médica personalizada

Solicitar turnos y realizar trámites en línea

Contactarse con el servicio “ PAMI Escucha”

Chatear con la asistente virtual “Pame” las 24 horas

Toda la información se sincroniza automáticamente entre la app y el sitio web, garantizando que los datos estén siempre actualizados, sin importar desde dónde se acceda.

PAMI. Cartilla Digital. App. La aplicación de PAMI permite realizar gestiones sin necesidad de trasladarse ni hacer filas.

Cuáles son las credenciales de PAMI válidas

A través de su página web, la obra social detalló cuáles son las credenciales permitidas para que sus afilados puedan acceder a todos los servicios y prestaciones de manera más simple y ágil: