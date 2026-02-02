Misterio por un desmonte oculto en una playa aislada de Mari Menuco

A 10 kilómetros de la villa desconocidos cercaron una playa. Es en el istmo y no hay permisos ambientales. Provincia mandó a fiscalizar el lugar.

Un extraño movimiento de suelo de gran escala levantó sospechas en el istmo del lago Mari Menuco , donde apareció una intervención visible y planificada en una playa completamente aislada, en un lugar paradisíaco. No se conocen permisos ambientales y el lugar está fuera de cualquier desarrollo inmobiliario autorizado.

El área intervenida presenta un desmonte de aproximadamente una hectárea, acompañado por la apertura de un camino que desciende hasta la costa, con una suerte de pedregullo, como si fuese una base para una casa o parador. Se trata de una playa virgen, sin servicios ni infraestructura, ubicada en un sector de difícil acceso y de alto valor paisajístico.

El lugar exacto es en la zona sur del istmo que divide el embalse de Los Barreales con el lago Mari Menuco , precisamente en el sector este.

Embalse Mari Menuco El lugar exacto en el lago Mari Menco donde se realizó el desmonte con una acceso a la playa con tranquera.

Si se accede por embarcación, el lugar está a unos 10 kilómetros (6,8 millas) de la Villa del lago Mari Menuco. En cambio, por tierra, el recorrido se extiende a unos 18 kilómetros, por el ingreso a la zona de Los Barreales, cruzando la represa y transitando caminos de ripio y tierra.

Playa de Mari Menuco: no es Vaca Muerta

Es un acceso accidentado y transitado por las petroleras. Justamente por eso, llama la atención que alguien haya decidido mover toneladas de suelo y abrir una traza hasta la playa. También puso una tranquera para limitar el acceso.

La ubicación del desmonte es sensible, porque se encuentra muy próxima a la concesión La Angostura Sur II, dentro del área de influencia de la actividad no convencional de YPF. Sin embargo, desde el Gobierno provincial se refirieron al tema y descartaron que se trate de actividad hidrocarburífera.

Mari Menuco construccion istmo El desmonte de casi una hectárea en una playa del istmo de Mari Menuco. Provincia desconocía de este movimiento, que no es derl petróleo.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, confirmó a LM Neuquén que el movimiento de suelo no se corresponde con ningún permiso ambiental vigente, ni con desmontes autorizados ni con actividad hidrocarburífera. En consecuencia, se dispuso una fiscalización urgente para determinar de qué se trata la “obra” y quiénes son los responsables.

El sector intervenido no es ajeno a conflictos previos. Se trata de una zona que en su momento fue reclamada por la comunidad mapuche Kaxipayiñ, aunque finalmente no quedó incluida dentro de los planos de reconocimiento territorial aprobados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Es decir, se trata de tierras fiscales provinciales, que podrían haber quedado dentro de un limbo administrativo y a merced de cualquier especulación.

Tranquera Mari Menuco istmo La tranquera que cerca una playa en el ismo de Mari Menuco. Está al sur de la represa en Los Barreales.

Vale recordar que en esa zona del istmo, hace 15 años, decenas de entidades, asociaciones y colegios de profesionales habían firmado convenios para un desarrollo urbanístico en unas 640 hectáreas. Se iban a levantar casas y hoteles, clubes de campo y espacios de recreación. La operatoria se había realizado a través de un fideicomiso, donde las entidades adquirieron las tierras fiscales a cambio de realizar la inversión.

Pero todo eso quedó en la nada por el conflicto mapuche, y a los socios los reubicaron con tierras en Villa El Chocón.

El problema estructural del perilago

El caso del istmo de Mari Menuco, ahora con esta intervención de desmonte, indica que hay varios sectores donde la posesión de la tierra es difusa.

Uno de los ejemplos es Puesto Ibáñez, donde conviven un camping con mensuras formales y pobladores que, pese a haberse organizado en una comisión, no pueden acceder al título de propiedad. En ese sector, un antiguo poblador avanzó con ventas y loteos sin que el proceso dominial estuviera completamente regularizado.

Algo similar ocurre en Bahía Bonita, donde numerosas personas compraron tierras en un contexto de escasa claridad legal, generando una situación que aún hoy no se resolvió del todo.

Misterio por un desmonte oculto en una playa aislada de Mari Menuco

En el perilago de Mari Menuco, la situación es diferente en algunos sectores. Allí funciona un club con personería jurídica, fundado en su momento por pescadores de Centenario, Neuquén capital y Cipolletti, que cuenta con tierras escrituradas y reconocimiento legal.

No obstante, todavía resta que Catastro incorpore alrededor de 200 hectáreas que estuvieron en conflicto durante años y avance en la regularización definitiva de esas escrituras. Ese retraso administrativo mantiene abiertas zonas grises.

En ese contexto, el desmonte en una playa aislada, sin permisos y en un lugar de acceso difícil, dispara interrogantes. La Provincia aseguró que avanzará con la inspección, pero lo ocurrido es una señal de que cualquiera se anima a ir más allá de la ley.