Furor por los glampings: una opción diferente para vacacionar en la cordillera

Los domos ofrecen el confort de una cabaña y el contacto directo con la naturaleza, en un entorno único.

En los últimos años, el glamping se consolidó como una gran opción para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin resignar el confort propio de las cabañas en destinos cordilleranos. Entre paisajes imponentes y cielos estrellados, esta propuesta combina la aventura de acampar con detalles de diseño y calidez que convierten cada estadía en una experiencia única.

A diferencia de temporadas anteriores, cuando la playa era el destino predilecto del verano, cada vez más turistas —tanto de la región como de otras provincias— eligen la tranquilidad de la montaña patagónica. El contacto con la naturaleza, los espacios abiertos y a calma se imponen como prioridad a la hora de planificar las vacaciones.

Ya sea para unos días en familia lejos del ruido, una escapada con amigos para olvidarse del estrés o un fin de semana romántico en pareja, los domos se presentan como una alternativa versátil que se adapta a distintos tipos de viajeros, combinando confort, privacidad y una conexión única con el entorno natural.

el cipresal

Lujo y naturaleza en Villa Traful

Los domos de Glamping & Cabañas en Vulcanche proponen una experiencia de alojamiento de alta gama en plena Patagonia, pensada para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza pero no están dispuestos a dejar de lado la comodidad. Ubicados en un parque de 13.000 m² dentro de Villa Traful, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el complejo cuenta con seis domos emplazados a solo 200 metros del Lago Traful.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.59.47

Cada domo tiene capacidad para hasta cuatro personas y está equipado con cama king, sofá convertible, heladera, estufas a gas y a leña, kitchenette con anafe eléctrico y un baño completo con hidromasaje y box de ducha. El diseño prioriza la integración con el entorno, con amplios ventanales que permiten disfrutar del paisaje incluso desde el interior, además de un deck privado con fogón parrilla para aprovechar las noches al aire libre.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.59.37

La experiencia se completa con detalles pensados para el descanso y el disfrute, como el jacuzzi privado en cada unidad, ideal para relajarse bajo el cielo estrellado o entre paisajes nevados. El servicio incluye desayuno casero, estacionamiento, conexión wifi por Starlink y asistencia para coordinar actividades como trekking, cabalgatas, pesca y excursiones lacustres.

Domos en San Martín de los Andes

Ubicados a tan solo 7 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, sobre la Ruta Nacional 40 —en el camino de los Siete Lagos—, el complejo El Cipresal cuenta con cuatro domos geodésicos y dos cabañas, integrados de manera armónica al entorno natural.

el cipresal Los domos Fiofío y Diucón de El Cipresal.

Construidos de forma sustentable, estos espacios invitan a una conexión profunda con el paisaje. Su estructura geodésica y sus amplios ventanales de formas irregulares ofrecen vistas privilegiadas al bosque nativo, al lago Lácar y a las montañas que rodean el predio, favoreciendo el descanso y la contemplación. Cada unidad garantiza privacidad y una experiencia inmersiva, rodeada de flora autóctona y fauna local.

Desde la comodidad del glamping, los huéspedes pueden disfrutar del amanecer entre pehuenes, robles y cipreses, así como observar el movimiento de la luna y las estrellas, acompañados por los sonidos del bosque. La propuesta recrea la sensación de acampar en plena naturaleza, pero con todas las comodidades de un alojamiento moderno: baño privado, kitchenette equipada, calefacción a leña y espacios exteriores con fogones.

El establecimiento ofrece dos tipos de unidades, pensados para distintas experiencias. Por un lado, los domos Tintica y Chaicán, de estilo cabaña, completamente revestidos en madera y con excelente aislación térmica, ideales para disfrutar durante todo el año y especialmente pensados para escapadas románticas ya que están equipados para dos personas.

el cipresal Los domos Tintica y Chaicán de El Cipresal.

Por otro, los domos Fiofío y Diucón, de estilo carpa, priorizan el contacto directo con la naturaleza mediante un diseño liviano con revestimiento de PVC y aislación, equipados para 2 o 3 personas y calefacción a leña. Estas unidades, funcionan únicamente de septiembre a mayo.

“Es un emprendimiento familiar, todo lo hemos hecho nosotros”, explicó Guadalupe, representante de El Cipresal en diálogo con LM Neuquén. Además, detalló que los valores de alojamiento oscilan entre los 50 y 100 dólares por noche, de acuerdo con la temporada.

Más opciones en la cordillera

En Villa Pehuenia-Moquehue esta modalidad también gana terreno y cuenta con distintas opciones para elegir. Domos Moquehue, un complejo ubicado en un entorno de bosque de araucarias milenarias, a pocos kilómetros del lago y del casco urbano.

Estos domos geodésicos están pensados para dos personas, tienen con baño privado, kitchenette, calefacción ecológica y deck con parrilla. Además, el predio cuenta con espacios comunes, desayuno y opciones de relax. La tarifa por noche es de $145.000, con una estadía mínima de dos noches.

Otra alternativa es Glamping ElcoDomo, que ofrece dos opciones: el Domo Playa, con capacidad para dos personas, tiene un valor de $120.000 por noche y se destaca por su cercanía al lago, aunque el baño es de uso compartido. En tanto, el Domo Bosque permite alojar hasta cuatro huéspedes, cuenta con baño privado y mayor amplitud, con un precio de $200.000 por noche.

domos elcodomo pehuenia

En ambos casos, la tarifa incluye cama king size, calefacción, ropa de cama y toallas, vajilla completa, fogón, electricidad, WiFi y sanitarios con ducha de agua caliente. Además, los huéspedes acceden a una hora diaria de kayak o stand up paddle como parte de la experiencia. El predio es pet friendly y suma, de manera opcional, servicios de bienestar como masajes y propuestas de spa.