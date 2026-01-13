En 9 fotos: el verano en San Martín de los Andes, entre lago y montaña

Con un 75% de ocupación hotelera en la primera semana de enero, San Martín de los Andes reafirma su lugar como uno de los puntos turísticos más fuertes de la provincia. Naturaleza, actividades al aire libre, gastronomía y conectividad aérea impulsan una temporada que arrancó con buenos números.

A orillas del lago Lácar y enmarcada por el Parque Nacional Lanín, la ciudad cordillerana vuelve a consolidarse como uno de los destinos más elegidos de Neuquén durante la temporada de verano. La combinación de paisajes de montaña, bosques andinos y playas lacustres, sumada a una amplia oferta de actividades al aire libre, atrae año tras año a turistas de distintos puntos del país que buscan descanso, contacto con la naturaleza y propuestas recreativas para toda la familia.

Durante la primera semana de enero, la ciudad registró un 75 por ciento de ocupación hotelera, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero de 2026, según datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia. Las cifras reflejan un inicio positivo de la temporada estival y ratifican el posicionamiento de San Martín de los Andes dentro del mapa turístico neuquino.

Ubicada en la Región de los Lagos del Sur, la localidad se destaca por su entorno natural privilegiado. El lago Lácar se convierte en uno de los principales atractivos durante los meses de calor, con playas habilitadas que invitan a pasar el día al aire libre, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar del paisaje. Kayak, navegación y pesca deportiva son algunas de las actividades más elegidas por los visitantes, que encuentran en el agua un espacio de recreación y relax.

El entorno de montaña ofrece, además, múltiples alternativas para quienes prefieren actividades terrestres. Los senderos señalizados del Parque Nacional Lanín permiten realizar caminatas de distinta dificultad, ideales tanto para familias como para turistas con mayor experiencia en trekking. Las salidas en bicicleta y las excursiones guiadas completan una propuesta pensada para descubrir el paisaje a distintos ritmos y en contacto directo con la naturaleza.

Otro de los factores que impulsa el movimiento turístico es la conectividad. Durante el mismo período analizado, el Aeropuerto Chapelco registró un crecimiento sostenido en el movimiento de pasajeros y vuelos, principalmente provenientes de la ciudad de Buenos Aires. Este flujo reafirma el rol estratégico de San Martín de los Andes como puerta de entrada al turismo de verano en Neuquén, facilitando el acceso a visitantes de distintos puntos del país.

La oferta turística no se limita a las actividades al aire libre. La ciudad cuenta con una variada propuesta gastronómica que combina cocina regional, platos tradicionales y opciones gourmet. Restaurantes, cervecerías artesanales y casas de té forman parte del circuito elegido por turistas y residentes, especialmente durante las tardes y noches de verano. A esto se suman las ferias artesanales, donde productores locales ofrecen trabajos en madera, textiles, cerámica y otros productos regionales que reflejan la identidad cultural de la zona.

Las actividades culturales también ocupan un lugar destacado en la agenda estival. Durante el verano, San Martín de los Andes propone espectáculos, muestras y eventos que animan el centro de la ciudad y generan espacios de encuentro tanto para visitantes como para la comunidad local. Estas propuestas complementan la experiencia turística y contribuyen a extender la permanencia de los viajeros en el destino.

Desde el gobierno provincial destacan que los números de ocupación hotelera y movimiento aéreo marcan un buen comienzo de temporada y generan expectativas positivas para los meses de enero y febrero. En este sentido, se remarca la importancia de sostener un desarrollo turístico equilibrado, que contemple el crecimiento de la actividad económica sin descuidar el entorno natural que caracteriza a la región.

En ese marco, las autoridades recuerdan la necesidad de extremar los cuidados en relación con la prevención de incendios forestales, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística y altas temperaturas. El respeto de las normas vigentes, la prohibición de hacer fuego en lugares no habilitados y el cuidado de los bosques son aspectos centrales para preservar uno de los principales atractivos de San Martín de los Andes.

La ciudad, rodeada de naturaleza y con servicios consolidados, continúa siendo una de las opciones más elegidas para quienes buscan vacaciones de verano en la Patagonia. Con buenos niveles de ocupación, conectividad aérea en crecimiento y una oferta que combina descanso, aventura y cultura, San Martín de los Andes vuelve a ratificar su lugar como uno de los destinos clave del turismo neuquino.