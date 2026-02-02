Un año no electoral en Neuquén que funciona como si lo fuera

Se definen muchas cosas pensando en 2027, donde Figueroa buscará su reelección y Gaido deberá encontrar un sucesor para su proyecto en la ciudad. En el medio, La Libertad Avanza juega su partido.

Este 2026, como se sabe, no es un año electoral. Sin embargo, el resultado de los movimientos de piezas de ajedrez en el plano de lo político definirá muchas cosas de cara a la conducción de la provincia y el municipio de Neuquén.

Una primera mirada podría advertir que aún falta mucho para pensar en ese escenario pero lo cierto es que las decisiones que se tomen desde el punto de vista estratégico, y lo que suceda en el plano político-económico en el transcurso de este año, impactarán en un 2027 que sí será electoral.

El gobernador Rolando Figueroa buscará su reelección en un contexto donde, hasta el momento y al igual que ocurrió en los últimos comicios nacionales, el principal contrincante que se asoma es La Libertad Avanza .

Con una exigua derrota, esas elecciones del año pasado le dieron a La Neuquinidad un respaldo, tras lograr dos bancas propias en el Congreso Nacional. Pero lo más importante ahora para Figueroa será fortalecer su proyecto político provincial, integrado por un amplio abanico de partidos y espacios que en algún momento incluyó hasta a un sector de libertarios.

El gobernador de la provincia deberá asumir, otra vez, el reto de mantener un equilibrio en la construcción de su mensaje hacia su propio electorado, a sabiendas de que una porción importante que lo votó en los comicios provinciales del 2023 después eligió a Javier Milei como presidente. Ahí se explica, también, la moderación de su discurso y los “buenos modales” con Nación, que no excluyen el marcar sus diferencias ante temas relevantes.

diputados y senadores la libertad avanza neuquen

El escenario del 2027

Las condiciones desde lo electoral serán distintas a las del año pasado cuando se renovó el Congreso, ya que los comicios provinciales irán separados de los nacionales y se hará foco en lo que estará en disputa: la gobernación de Neuquén.

De ahí la necesidad del actual mandatario neuquino de mostrar en este 2026 la cosecha de lo sembrado desde que inició su gestión, sostenido esto en lo que podrían ser tres pilares: reordenamiento del Estado con saneamiento de las cuentas públicas, redistribución de esos recursos y obra pública.

En el medio, habrá que tener en cuenta cuánto influye el mensaje nacional libertario de una batalla cultural que por ahora va ganando, en el sentido de que las “ideas de la libertad” son los nuevo ante la vieja “casta”. Todo en un contexto económico no bueno pero tampoco tan malo para el pensamiento de buena parte de la población, que si bien no nota una mejora de su situación económica personal, da la sensación de que prefiere esto a que “vuelva el pasado”.

¿Dónde encuadra Figueroa? su llegada a la conducción de la provincia fue, en buena medida, por la necesidad de un cambio, que terminó con el MPN después de más de 60 años en el poder.

El desafío ahora será ver si esa percepción de que La Neuquinidad sigue siendo algo nuevo se hace carne en una mayoría que posibilite con su voto un segundo mandato, o si se impone “la ola violeta” que baja desde el discurso libertario.

También, como se dijo, deberá tenerse en cuenta que las urnas no definirán una renovación de bancas en el Congreso sino quién gobernará Neuquén desde diciembre del 2027 en adelante. Y ahí entrarán en juego al menos dos elementos: la continuidad de un proyecto provincial alejado de los partidos nacionales, y cuánto interés real puede tener LLA de ir por la provincia.

Gaido - Programa Capital Navideña (4) Claudio Espinoza

Gaido y la sucesión

En la ciudad, el intendente Mariano Gaido tendrá la misión de lograr la continuidad de su proyecto político local, con la búsqueda de un sucesor, dado que no puede presentarse a un tercer mandato.

En su momento, el acuerdo tácito con Figueroa fue el apoyo a la reelección en la provincia y que la definición del candidato o candidata en la ciudad quede en manos del actual jefe comunal.

Más allá de los nombres -el que pica en punta desde hace tiempo es de la jefa de gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini- Gaido tendrá también como principal contrincante a la Libertad Avanza. Y deberá lidiar, de igual manera, contra el efecto de esa “ola Violeta”, que en la ciudad, al menos por el movimiento de algunos dirigentes/as y de las redes sociales, parece ser más fuerte que en la provincia.

El último impuestazo en la ciudad les vino como anillo al dedo para esa mencionada batalla cultural que llevan adelante los libertarios, que les permitió tapar, por ejemplo, otro impuestazo, como el de los combustibles líquidos, que viene del lado de Nación y por el cual esos fondos no se destinan al fin específico para el que fueron creados (obras viales y subsidio al transporte), a la vez que ni la provincia ni los municipios reciben nada de lo recaudado.

El caballito de batalla de Gaido es el plan de asfalto, los nuevos loteos y espacios públicos, más las mega obras previstas en el acceso norte y a lo largo de la avenida Mosconi.

Trascendió que el objetivo que se propone el gobierno de la ciudad es que la finalización de ésta última obra coincida con el mes en que ya se piensa la realización de las elecciones: septiembre de 2027.

Pero más allá de fechas, la actual administración municipal tendrá que encontrar la manera de poder hacer llegar el discurso de un municipio que se promociona como “ordenado”, con “superávit” y que puede mostrar lo que hace; frente al otro mensaje que baja del sector libertario, que cuestiona la gestión de Gaido y que tiene, por detrás, el sello de un gobierno nacional con un importante nivel de aceptación en Neuquén.