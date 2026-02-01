Durísima cachetada del diputado Claudio Domínguez a los libertarios de Neuquén

El diputado cuestionó el aumento del impuesto al combustible y marcó la contradicción libertaria. "¿Harán una marcha para que el presidente se corte la mano?

El diputado neuquino Claudio Domínguez cuestionó el aumento del impuesto a los combustibles dispuesto por el gobienro de J avier Milei y advirtió que la medida tendrá un impacto directo e indirecto en los bolsillos de las familias de Neuquén, al trasladarse a los costos del transporte y a los precios de los productos de consumo básico.

Domínguez, quien se caracteriza por no tener pelos en la lengua aprovechó el hecho para meter el dedo en la llaga en el estacio libertario en Neuquén, que tiene que argumentar algunas contradiccones del gobiernro nacional. Milei había dicho en su momento que si el llegaba a aumentar los impuestos "se cortaba un brazo".

En ese marco, el legislador también apuntó contra los referentes y seguidores del espacio libertario y señaló una contradicción entre el discurso que sostienen y las decisiones que acompañan.

Fátima-Milei- Mar del Plata Portada Javier Milei y Fátima Florez en La Derecha Fest.

“Me imagino que los libertarios neuquinos ya están convocando a una marcha exigiendo que el presidente se corte la mano”, expresó en redes sociales, y explicó que utilizó esa frase porque el propio presidente había afirmado que se iba a cortar una mano antes de aumentar un impuesto, algo que, según remarcó, no se cumplió con esta medida.

Claudio Dominguez: qué dijo sobre los combustibles

Domínguez sostuvo que el aumento del impuesto al combustible se aplicó “con la excusa berreta de contener el impacto en los precios de venta al público” y remarcó que, lejos de cumplir ese objetivo, termina sumando presión sobre el costo de vida.

El diputado puso especial énfasis en la situación de Neuquén y recordó que la provincia es una de las jurisdicciones donde el consumo de combustible creció de manera considerable, a diferencia del resto del país, donde los niveles de consumo registran caídas sostenidas mes a mes.

En ese sentido, advirtió que el impacto del aumento no se limita al precio del litro de combustible. “Aumentar el impuesto al combustible impacta fuertemente en los precios del transporte y, por ende, de las mercaderías, como los alimentos, los medicamentos y otros insumos esenciales”, señaló, al explicar que el tributo se incorpora a la estructura de costos de toda la cadena productiva y comercial.

El legislador también cuestionó el destino de los impuestos que ya se pagan en cada carga de combustible. Señaló que cerca del 34 % del precio final corresponde a impuestos nacionales que se recaudan en Neuquén y que deberían destinarse al mantenimiento y desarrollo de rutas que no se concretan en la provincia. Además, planteó que otra parte de esos recursos se utiliza para financiar subsidios al transporte que no llegan a Neuquén, pero sí llegan al Obelisco, al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

NAFTA_CONSUMO1200X678.jpg El ICL es un Impuesto los combustibles Líquidos que en parte iba a parar a Vialidad Nacional.

En ese mismo planteo, Domínguez de preguntó si el aumento del impuesto al combustible está siendo utilizado para financiar la reciente suba de sueldos de la casta de los políticos nacionales, que alcanzó un incremento del 90%.

"¿No era que los precios eran libres?"

El diputado también cuestionó la coherencia del planteo libertario en relación con el funcionamiento del mercado. “¿No era que los precios se regían libremente por el mercado? ¿Baja el precio del barril del petróleo y con esta medida aumenta el valor del litro de combustible?”, planteó.

“El mensaje es claro: este aumento de impuestos impacta en los bolsillos neuquinos no solo de forma directa, sino porque se suma a la estructura de costos de todos los productos”, afirmó Domínguez, quien cerró su posicionamiento con una crítica política al espacio libertario. “Viva la política barata, carajo”, expresó.