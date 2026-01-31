"Gaido apostó a los espectáculos que hacen una ciudad turística, y hoy Milei le da la razón"

La frase pertenece al Secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky. El debate sobre las Fiestas Populares y el impacto en las economías regionales.

Durante años, la discusión fue la misma. Si los eventos populares eran un gasto o una inversión . Si los espectáculos gratuitos eran una frivolidad o una política pública. Si apostar al turismo urbano tenía sentido en una provincia históricamente asociada a la energía . Hoy, los números de la Fiesta de la Confluencia responden solos .

La ciudad de Neuquén, el año pasado, vivió una de las ediciones más contundentes de su fiesta emblema. No solo por la magnitud artística o la convocatoria, sino por el impacto económico y social que dejó en la capital y en toda la región.

Según estimaciones del gobierno local, más de 1.200.000 personas pasarán por el predio, y de ese total, 500.000 fueron turistas vendrán desde otras provincias y desde países limítrofes. “Personas que dormirán en hoteles, alquilaron departamentos, consumen en restaurantes, cargaran combustible, compran en comercios y recorrerán la ciudad”, indicó el Secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky .

El funcionario indicó que “se espera un derrame estimado en 65.000 millones de pesos para la economía local y regional. Un número que explica por qué Neuquén ya no discute si puede ser una ciudad turística, sino cómo seguir siéndolo durante todo el año”.

fiesta confluencia 2025 dia 3 sabado vista drone

“La gestión del intendente Mariano Gaido entendió algo clave antes que muchos: una ciudad que invierte en cultura, espectáculos y espacios públicos atractivos no solo genera identidad y pertenencia, también genera trabajo”, agregó.

Sobre lo que se avizora para la edición de la próxima semana, el funcionario dijo “la Fiesta de la Confluencia integró a más de 500 stands en uno de los predios feriales más concurridos del país y dio lugar a más de 200 emprendedores locales que encontrarán allí una vidriera real para mostrar, vender y crecer”.

Una mirada estratégica

“Nada de esto es casual. Es planificación, continuidad y una mirada estratégica sobre el rol del Estado local. En tiempos donde se discute el gasto público con lupa, los eventos que movilizan economías reales muestran que no todo es costo: hay inversión que vuelve multiplicada”, indicó.

“Paradójicamente, el contexto nacional termina reforzando esta lectura. El presidente Javier Milei, con su énfasis en la actividad privada, el movimiento económico y la eliminación de gastos improductivos, encuentra en este tipo de políticas un ejemplo concreto de cómo el impulso estatal bien direccionado puede generar mercado, consumo y trabajo genuino sin asistencialismo”, señaló Schpoliansky.

Fernando Schpoliansky

La Fiesta de la Confluencia no es solo un recital multitudinario. Es una postal de una ciudad que decidió ocupar un lugar en el mapa turístico nacional.

Es la confirmación de que Neuquén capital puede atraer visitantes por motivos que van más allá del petróleo y el gas. Es una demostración de que el turismo urbano, cultural y de eventos también es desarrollo.

fiesta confluencia viernes 17 gente publico María Isabel Sanchez

“Mientras algunos siguen discutiendo si estas fiestas deberían existir, la realidad avanza. Los hoteles llenos, los comercios con ventas récord, los emprendedores con ingresos concretos y los trabajadores con más horas de actividad no discuten ideología: viven de los resultados”, dijo Schpoliansky.

La Fiesta de la Confluencia dejará algo más que música y celebración. Deja una certeza política y económica: cuando una ciudad se anima a pensarse grande, los números acompañan. Y cuando los números hablan, las discusiones se ordenan solas.

“Neuquén apostó. Y hoy, los datos confirman que no fue una apuesta cultural. Fue una decisión de desarrollo”, concluyó.