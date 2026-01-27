ANMAT exigió retirar varios productos para el cabello: encontraron un componente peligroso

El organismo confirmó que prohibió la venta de estos productos en todo el país.

La disposición ordenó además la prohibición del uso, la venta y la distribución de todos los productos en cualquier lote o presentación.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió la elaboración, uso, distribución y publicidad de diversos productos sanitarios, cosméticos y medicamentos.

El organismo exigió el retiro urgente de todos los productos para el cabello por contener un componente peligroso , así se comunicó la a través de la publicación de una serie de disposiciones en el Boletín Oficial. La decisión alcanza también a un medicamento en crema y otros productos.

La medida se tomó luego de investigaciones iniciadas por reportes y denuncias por parte de los consumidores y busca resguardar la salud pública ante la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas comercializadas de forma electrónica y en todo el país.

Cuáles son los productos que la ANMAT prohibió en todo el país

En el caso de productos cosméticos, el organismo identificó la venta de una amplia lista de artículos capilares bajo la marca SUAD que se ofrecían en plataformas digitales. Según precisaron se trata de alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús; ninguno de ellos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

alisado La medida se oficializó este jueves a través del Boletín Oficial.

Asimismo, se advirtió sobre los riesgos asociados a los alisadores que podían contener formol, una sustancia cuyo uso para alisar el cabello está prohibido por su capacidad de liberar vapores tóxicos con potencial para causar reacciones agudas (ardor, picazón, irritación en piel, ojos y tracto respiratorio) e incrementar el riesgo de carcinomas en exposiciones crónicas.

La disposición ordenó además la prohibición del uso, la venta y la distribución de todos los productos SUAD en cualquier lote o presentación. Y justificó que se debe a que estos artículos se comercializaban sin inscripción y sin datos del establecimiento elaborador, lo que impide ofrecer garantías sobre su eficacia y seguridad.

Según precisó la ANMAT en el comunicado, los productos capilares de la marca SUAD no contaban con inscripción sanitaria ni datos del elaborador.

Prohibieron una crema mentolada

Por otra parte, la autoridad sanitaria también prohibió la circulación del medicamento extranjero MENTISAN, ungüento mentolado, fabricado en Bolivia. Esta acción se adoptó después de que la Dirección de Gestión de Información Técnica verificó que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales de la República Argentina.

De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial, MENTISAN se promocionaba como remedio para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento según la normativa local.

mentisan

Además, se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración, ANMAT lo consideró un riesgo para la salud pública y dispuso la prohibición absoluta de “su uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones”.

En relación con los productos domisanitarios, la investigación surgida de una consulta ciudadana permitió confirmar que el “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho” tampoco estaba inscripto ante ANMAT ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, según consta en el expediente.

El organismo corroboró la ausencia de registros y resolvió prohibir toda elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución de todas sus presentaciones, tanto a nivel nacional como en plataformas electrónicas, hasta que se regularice la situación.