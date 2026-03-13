Escándalo en Misiones: denunciaron a un intendente por violar a una empleada del Concejo Deliberante

El mandatario no puede ser detenido porque tiene inmunidad legal derivada de su cargo. Los detalles de la grave acusación y la intervención del gobernador.

La política de Misiones fue sacudida cuando Mario Darío Peyer, intendente de Caraguatay, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La acusación formal fue realizada por una empleada del Concejo Deliberante local, por dos episodios en concreto. En las últimas horas, el gobernador de la provincia le pidió que pida una licencia y se ausente del cargo.

Todo comenzó con la denuncia de empleada municipal, quien relató que los episodios de acoso comenzaron el 8 de julio de 2025 . Ese día, Peyer la convocó a su despacho con el argumento de hablar sobre una sesión del Concejo Deliberante. Ella afirmó que el funcionario buscó contacto físico , lo que la incomodó hasta retirarse.

El hecho central sucedió dos meses después, el 4 de septiembre de 2025 . Según consta en el relato, Peyer llegó con una caja de bombones por el Día de la Secretaria, la arrinconó en la oficina, le cerró el paso y pese a la resistencia de la mujer, la agredió físicamente y la violó, según publicó Infobae.

Luego, el intendente asistió a la sesión del Concejo Deliberante y se sentó junto a la víctima. “Ese día empezó a tocarme por debajo de la mesa. Yo me corrí para evitar la situación y la presidenta del Concejo le llamó la atención sin saber lo que había ocurrido días antes”, rememoró.

Mario Darío Peyer intendente Caraguatay (1)

La víctima afirmó también que el intendente la amenazó para que no cuenta nada. Le dijo que le quitaría el trabajo, y facilitar el traslado de su pareja, que trabaja como policía. “Me dijo que eso es lo que a él le gusta”, figura textualmente en el expediente.

Además, la mujer denunció una escalada de conductas intimidatorias. Narró que semanas después, durante una sesión del Concejo Deliberante, Peyer se sentó a su lado y le realizó tocamientos por debajo de la mesa, lo que motivó el llamado de atención de la presidenta del cuerpo.

Ya con la investigación en marcha, la denunciante informó nuevos episodios: el intendente habría realizado gestos amenazantes hacia su hija de 11 años desde una camioneta oficial, episodio registrado cuando la niña jugaba en una plaza.

El juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de Manuel Balanda Gómez, ordenó este miércoles a varios allanamientos en dependencias municipales y el domicilio del funcionario, además de una restricción de contacto con la víctima.

El pedido del gobernador tras la escandalosa denuncia

El impacto de la denuncia tuvo una importante repercusión, y en las últimas horas se conoció la decisión del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, de involucrarse directamente en el escándalo de Caraguatay.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, pidió el mandatario en sus cuentas de redes sociales.

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De manera paralela a la declaración de la víctima, el juez Balanda Gómez dispuso allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay, la casa del intendente y en oficinas del Concejo Deliberante, así como en una camioneta gris utilizada por Peyer.

El operativo judicial, según replicó el medio Misiones Opina, persigue el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan aportar pruebas a la causa.

El intendente no puede ser detenido, pero solicitó la licencia

Actualmente, el intendente no puede ser detenido por contar con inmunidad legal derivada de su cargo electivo. Una eventual prisión preventiva sólo podría concretarse si el Concejo Deliberante aprueba su desafuero. Hasta entonces, sobre Peyer pesa una orden de prohibición de contacto, ya extendida a la familia de la denunciante.

El proceso judicial continúa en etapa de instrucción y se encuentra supeditado a la preservación de pruebas y testimonios.

Mario Darío Peyer intendente Caraguatay (2)

En horas de la mañana de este viernes, se supo que Peyer solicitó la licencia y publicó que está "a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto", según publica Canal 12 de Misiones.