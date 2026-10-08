Mientras el crédito con tarjetas sigue deprimido se despiertan los préstamos en dólares

En el trimestre el consumo con tarjetas en pesos cayó 3,8% pero las operaciones con dólares saltaron 28% en septiembre.

El uso de tarjetas de crédito en septiembre registró en el tercer trimestre del año una caída del 3,8%, según destaca un reporte de la consultora The First Capital Group , en base a datos del Banco Central.

El dato revela que se mantiene una fuerte restricción del crédito para el consumo en un contexto de baja de ingresos reales de los asalariados. Durante el período, el total acumulado de financiamiento a través de plásticos alcanzó los $25,6 billones, lo que representa en términos nominales una suba del 18,6% frente a una inflación del 33,4% durante el período.

Tan solo en septiembre, el crédito en tarjetas pudo mostrar una leve suba del 0,2% con relación a agosto, aunque en términos interanuales la caída fue del 11%.

La decisión del tribunal de Corrientes fija límites a una práctica que afectaba el manejo del dinero de usuarios de tarjetas de crédito.

"Luego de dos meses de caídas, el saldo financiado encuentra un piso, todas las expectativas están puestas en las promociones de venta 'on line' que también pueden revitalizar este espacio, al igual que a los créditos comerciales. En términos anuales, la cantidad de deudores en situación morosa produjo una caída en el total de cartera dado que los límites de crédito, otorgados por los emisores de las tarjetas, se han contraído", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En cuanto al saldo financiado en dólares, el crecimiento fue mucho más marcado: aumentó 28,2% mensual, alcanzando los US$859 millones acumulados, con una suba interanual del 17,2% frente a los US$733 millones del mismo mes del año anterior.

"Gran salto ha experimentado el saldo financiado en dólares, impulsado por las compras al exterior y el turismo, alcanzando los valores experimentados durante nuestra última temporada veraniega", agregó Barbero.

Se estanca el crédito al sector privado

En septiembre, el crédito financiero al sector privado en pesos volvió a estancarse en términos reales, segun detalló la consultora Equilibra. Los préstamos a las familias subieron 0,1% real sin estacionalidad, pero a las empresas cayeron 0,2% real.

El informe indica que "los préstamos en pesos destinados a hogares se vieron impulsados por las líneas con garantía real (+1,9% real), en especial las hipotecarias (+2,8% real), que mantuvieron un ritmo de incremento del 3% mensual en el último bimestre, mientras que los prendarios se expandieron 0,7% real. Los créditos a la vivienda se verían favorecidos en los últimos meses del año por el programa de crédito impulsado con fondos del FGS, que presionaría a una baja de las tasas de los préstamos hipotecarios al fijar un techo de UVA+7,5%.

En cambio, el crédito al consumo (-0,5% real) mostró retracción tanto para tarjetas de crédito (-0,6% real ) como para financiamiento personal (-0,3% real).

En el segmento en dólares, el crédito subió 2,4% tanto de la mano de las familias (+3,3% traccionadas por hipotecarios) como de las empresas (+2,2% impulsadas por documentos, línea destinada principalmente a operaciones de comercio exterior).

En un contexto de estabilidad del tipo de cambio oficial y tras haber permitido el acceso al crédito en moneda dura a firmas no exportadoras, las empresas prefieren el financiamiento en dólares: en septiembre este trepó 2,2%., mientras que en pesos retrocedió 0,2% real.

En suma, el crédito consolidado al sector privado (AR+US) medido a precios constantes muestra una mejoría real de 0,3% respecto al mes previo, explicado en su totalidad por el avance de las líneas en dólares, mientras que el financiamiento en pesos se mantuvo estable.