Pasajeros registraron el momento en que una pelea entre vendedores ambulantes escaló en la estación Pueyrredón, frenó el tren y terminó con ocho detenidos.

Video: cayeron a las vías a las piñas en plena hora pico del subte

Una violenta pelea ocurrió en las últimas horas en la estación Pueyrredón de la línea D de subte en Recoleta . Una discusión entre dos vendedores ambulantes generó tensión cuando comenzaron a forcejear y, entre empujones y piñas, terminaron sobre las vías del tren. El episodio quedó registrado por pasajeros que se encontraban allí.

En pocos segundos, otras personas se sumaron a la pelea y, durante los minutos que duró el enfrentamiento, se registraron empujones, forcejeos, patadas y trompadas. Por el momento no trascendieron los motivos que originaron el conflicto .

La situación escaló rápidamente y, en una secuencia que sorprendió a los pasajeros que aguardaban el servicio, el conflicto causó demoras de algunos minutos porque se encontraban en las vías. Como resultado, ocho personas terminaron detenidas .

En uno de los videos que trascendió de aquel momento, se logra escuchar a los testigos, alarmados, gritaron pedidos de auxilio y de calma. "Alguien que llame a la Policía" y "no se peguen más" se escucha en las grabaciones.

Entre los detenidos se identificó a un menor de edad

La situación se normalizó con la llegada de agentes de la Policía de la Ciudad, alertados por el trabajo de monitoreo de la división de subtes, quienes lograron separar a los involucrados.

Efectivos de la División Líneas C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad arribaron a la estación y detuvieron a ocho personas: cinco hombres mayores de edad, dos mujeres y un adolescente de 17 años.

Cuatro de los involucrados tienen residencia en la localidad bonaerense de Florencio Varela y otros cuatro en Glew, partido de Almirante Brown.

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), a cargo de la fiscal Agustina Carelli, y los detenidos fueron imputados por el delito de "lesiones en riña".

Piedras, miedo y otra pelea callejera: se revolearon con baldosas en pleno bajo neuquino

Semanas atrás, comerciantes del Bajo neuquino aseguraron que están cansados de convivir a diario con situaciones de violencia y reclaman mayor presencia policial en las calles. El último episodio ocurrió a mediados de septiembre y quedó registrado en un video: un grupo de personas se enfrentó en la vía pública y utilizó baldosas que habían arrancado de la vereda como proyectiles.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en inmediaciones de las calles Sarmiento, Laínez y Leguizamón. Según relató Paula, una de las comerciantes de la zona, no se registraron personas heridas ajenas al grupo que protagonizó la pelea ni daños en las vidrieras, aunque sí quedaron veredas deterioradas por las baldosas que fueron utilizadas durante el enfrentamiento.

"Estamos cansados todos los comerciantes, es un cansancio muy generalizado", contó Paula en diálogo con R7. Según explicó, los comerciantes vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre situaciones que, de acuerdo con su relato, se repiten prácticamente todos los días.

La comerciante señaló que algunas de las personas que permanecen en el sector se presentan como vendedores ambulantes y ofrecen medias, bolsas u otros productos. También aseguró que suelen acercarse a personas que circulan en vehículos o caminando y que, en determinadas ocasiones, ingresan a los comercios.

"Siempre entran a los negocios, son violentos, son maleducados. No hay presencia policial, que es lo que más nos preocupa", sostuvo.