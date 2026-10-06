Espectáculos para grandes y chicos durante este fin de semana en Neuquén

Desde la puesta "El Baile Infinito", que se accede con un alimento no perecedero; y la obra de teatro "Memoria de una alcahueta", hasta el shows de las K- Pop y el "Magic Arena MMA 18.0".

Una agenda cultural variada tendrá Neuquén durante este fin de semana . Propuestas teatrales para un público adulto, pero también para los más chicos con interesantes alternativas para este sábado y domingo.

Con alimento no perecedero por persona podrán disfrutar de “El Baile Infinito” con dirección y coreografía de Mariana rSiote, est e sábado 10 de octubre a las 21 horas en el Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235).

Una experiencia artística y comunitaria que pone en escena la memoria, la experiencia y la potencia expresiva de las personas mayores de 60 años.

Se trata de una propuesta que es presentada por la Fundación BPN y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén y Banco Provincia del Neuquén.

El proyecto de “El Baile Infinito” nace de una convocatoria a personas mayores de 60 años para participar de un proceso creativo que revaloriza esta etapa de la vida mediante el cuerpo, el movimiento y las experiencias personales.

A partir de historias y memorias de los participantes, se desarrolló un trabajo de preparación corporal e improvisación que dio lugar a un montaje de lenguaje contemporáneo, adaptado a la singularidad de cada cuerpo. El resultado explora la creación colectiva, la conciencia corporal y el placer de moverse.

Esta entrada solidaria, con un alimento no perecedero por persona, podrá ser retirada el mismo día de la función, de 10 a 13 y de 18 a 21 por boletería.

Obra de teatro

Los espectadores también contarán con una propuesta teatral tanto para este como para el próximo fin de semana. Se denomina "Memorias de una alcahueta" de Liliana Bodoc que se presentará este sábado 10 de octubre y el siguiente 17 de octubre a partir de las 21.30 en DERIVA TEATRO, ubicado en Sarmiento 841 de Neuquén capital.

La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos en un devenir clausurado por la persecución política e ideológica, presenta una historia de amor y traición desde una ignota ciudad colonial latinoamericana, raída y descompuesta. La dama, una alcahueta del gobernador, despechada y hambrienta. El enamorado, un poeta perseguido. El refugio, un barracón (¿o el teatro?). La intención, el acto social y la canción colectiva. La poesía como único camino para aceptar el destino y, también, modificarlo. La obra invita al espectador a ser artista.

La obra tuvo su estreno el sábado 19 de septiembre con un éxito rotundo. Conquistó al público por su frescura actoral, y un argumento tan contundente como olvidado en estos tiempos: "Que la humanidad DEBE tener otro horizonte, más luminoso, creativo, empático. Donde la libertad no sea más una palabra bastardeada, sino el síntoma de una sociedad que está sanando".

FICHA TECNICA

Actúan: César Flavio Azaro - María Cristina Beute - Raúl Abelardo Braga -Paula Mayorga

Diseño y ejecución de escenografía y objetos: Julieta Tabbusch

Música original: Carlos Tendler

Asistencia de dirección: Paula Mayorga

Dirección: Dardo Sánchez

Reservas: 299 5127497

"MAGIC ARENA MMA 18.0": una noche de deportes de combate

El sábado 10 de octubre a partir de las 22:00, el salón de Casino Magic Neuquén (Dr. Teodoro Luis Planas 4005) albergará la edición 18.0 de "MAGIC ARENA MMA". La velada estará ambientada con una estética inspirada en el clásico videojuego de peleas Street Fighter y presentará una cartelera de 15 combates cerrados con representantes de la Patagonia y competidores invitados de Chile.

Dentro de los combates principales se destacan:

Defensa de Título de Kickboxing (5 rounds de 3 minutos): El campeón Seba Rivero (Team Alta Barda) defenderá su cinturón ante Santiago Romero (Team Fémur), en un duelo que pondrá en juego un incentivo económico de $200.000.

Fondo Profesional de MMA (Desafío Internacional): Sergio Gornatti (Team Samuray, Catriel) se enfrentará al chileno Braian Díaz (Team Radical, Valparaíso).

La grilla total contempla 1 pelea profesional de MMA, 1 pelea de título en Kickboxing, 5 combates semiprofesionales de MMA, 2 de Kickboxing semiprofesional y 6 cruces amateurs de Kickboxing (incluyendo un bloque de 4 peleas femeninas). La fiscalización estará a cargo de la Asociación Argentina de Deportes de Contacto (Filial Neuquén) y el arbitraje principal de la jaula lo encabezará Daniel Alvar.

Las entradas anticipadas se comercializarán en las boleterías del casino y en casinomagic.com.ar.

Las Guardianas K-Pop llegan a Neuquén

El domingo 11 de octubre, Casino Magic recibirá la presentación de "Guardianas K-Pop", una propuesta inspirada en el fenómeno global de la música coreana tras realizar funciones a sala llena en el Teatro Gran Rex y distintos escenarios latinoamericanos.

El espectáculo cuenta con una puesta en escena que reúne a 12 artistas, despliegue de pantallas LED, show de luces, efectos especiales y una contienda musical en vivo entre las Guardianas y los Rivales K-Pop. El predio contará además con merchandising oficial exclusivo del tour.

Los pases anticipados para la función se pueden adquirir en las instalaciones del casino y mediante el sistema entradauno.com.