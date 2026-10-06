La fiscalía incorporó el agravante por el vínculo y logró extender la prisión preventiva de la acusada por otros dos meses.

Reformularon la acusación contra una mujer por la muerte de su pareja y podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

La acusación contra una mujer investigada por la muerte de su pareja cambió de manera sustancial durante una audiencia judicial. La fiscalía incorporó el agravante por el vínculo y, con esa modificación, la pena en expectativa pasó de una escala de entre 1 y 3 años a otra que va de 10 a 25 años de prisión.

Se trata de M.B.C., acusada por la muerte de Lucas Antonio Méndez , ocurrida el 21 de junio en una vivienda del barrio Villa Ceferino. La fiscal Lorena Juárez, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega, pidió reformular los cargos y la jueza hizo lugar al planteo.

El cambio no modifica los hechos que ya eran investigados. La fiscalía mantiene la acusación por homicidio preterintencional, pero ahora suma el agravante por el vínculo, previsto en el artículo 82 del Código Penal.

La decisión también tuvo consecuencias sobre la situación procesal de la acusada: la jueza prorrogó su prisión preventiva por otros dos meses.

El acuerdo fue presentado por la fiscalía y la defensa en una sala de la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

La noche que terminó con una muerte

El episodio comenzó alrededor de las 20:30 del 21 de junio, cuando se produjo una discusión en la vivienda de Méndez, en el barrio Villa Ceferino. En el lugar estaban M.B.C. y familiares de la víctima.

La situación fue lo suficientemente tensa como para que interviniera la Policía. Después de ese primer episodio, la mujer se retiró de la vivienda. Pero más tarde regresó.

De acuerdo con la acusación fiscal, al volver se produjo una nueva discusión con Méndez que terminó en una pelea física entre ambos. En medio del enfrentamiento, M.B.C. habría sacado de una mochila un destornillador y golpeado al hombre en la cabeza.

Méndez cayó inconsciente y posteriormente fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante la audiencia, la fiscal Juárez también relató una frase que, según la acusación, M.B.C. le dijo a la madre de la víctima después del ataque. Cuando la mujer le preguntó qué había hecho, la imputada respondió: “Lo apuñalé, gila”.

Qué pasó con el destornillador

Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo relacionado con la forma en que se produjo la lesión que terminó provocando la muerte. Los estudios médicos y forenses determinaron que el destornillador no tenía, por sus características, entidad suficiente para generar por sí solo las lesiones cerebrales que provocaron el fallecimiento.

La hipótesis sostenida por la fiscalía es que el golpe produjo que Méndez perdiera el conocimiento. Luego cayó y su cabeza habría impactado contra una superficie dura, provocándole las lesiones que finalmente terminaron con su vida.

Por esa razón, Juárez mantuvo la acusación por homicidio preterintencional. La fiscalía entiende que la acción produjo un resultado más grave que el que, según esta calificación, se habría buscado provocar.

Ahora, además, incorporó el agravante por el vínculo debido a la relación que existía entre M.B.C. y Méndez.

Claudio Espinoza

De una pena de hasta 3 años a otra de hasta 25

El cambio de calificación tiene un impacto importante para la acusada. Hasta esta audiencia, la figura atribuida contemplaba una pena de entre 1 y 3 años de prisión. Con la incorporación del agravante por el vínculo, la nueva escala penal prevista para el caso pasa a ser de 10 a 25 años.

La fiscalía aclaró que no está incorporando un hecho nuevo. La plataforma fáctica de la investigación se mantiene y lo que se modifica es la calificación jurídica de esos hechos.

La defensa cuestionó el planteo realizado por la fiscalía y se opuso a la reformulación. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo al considerar que, en esta etapa de la investigación, la modificación no provoca un “perjuicio constitucional actual y concreto” para la imputada.

De esta manera, la acusación continuará bajo la nueva calificación.

Estaba obligada a presentarse y dejó de hacerlo

La situación de M.B.C. también se complicó por sus antecedentes durante el proceso. La fiscal Juárez recordó que la mujer tenía la obligación de presentarse tres veces por semana ante el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, dejó de cumplir con esa medida desde agosto.

A raíz de ese incumplimiento, fue declarada en rebeldía y permaneció prófuga hasta el 25 de septiembre, cuando finalmente fue localizada y detenida.

Para la fiscalía, ese antecedente representa un elemento concreto para sostener que existe riesgo de fuga. Pero no fue el único argumento.

También investigan contactos con familiares de la víctima

M.B.C. tenía además prohibido acercarse o comunicarse con familiares de Méndez. Según explicó la fiscal durante la audiencia, pese a esa restricción, habría intentado contactar a una de ellas.

Los intentos de comunicación se habrían producido mediante mensajes, llamadas telefónicas y videollamadas. Para la acusación, estos incumplimientos muestran que las medidas que habían sido dispuestas anteriormente no resultaron suficientes para garantizar que la imputada respetara las condiciones fijadas por la Justicia.

Por eso, Juárez pidió que continuara detenida y solicitó una nueva prórroga de la prisión preventiva por dos meses.

La jueza decidió que seguirá detenida

La defensa no se opuso a que M.B.C. continuara bajo prisión preventiva, aunque pidió que la extensión fuera solamente por un mes.

La jueza consideró que los riesgos procesales eran altos y que incluso se habían incrementado. Para tomar la decisión, tuvo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones anteriores, el período en el que la acusada permaneció prófuga, los intentos de comunicación con familiares de Méndez y la nueva calificación legal.

También valoró el fuerte aumento de la pena en expectativa. Finalmente, hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por dos meses.

Así, M.B.C. continuará detenida mientras avanza la investigación por la muerte de Lucas Antonio Méndez, ocurrida después de una pelea en una vivienda del barrio Villa Ceferino.