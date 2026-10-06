Otra vez, camionetas en la mira de los ladrones en pleno centro de Neuquén

Ocurrió este último domingo en las calles Roca y Jujuy de la capital Neuquina. Hace cuatro días, otro hecho tuvo lugar en Fotheringham entre Belgrano y Elordi.

Dos intentos de robo a camionetas estacionadas en peno entro , con escasas cuadras de distancia, tuvieron distinto desenlace. El anterior, ocurrido hace cuatro días, el delincuente se dio a la fuga, mientras que el de este último domingo fue detenido por bicipolicías.

Durante la tarde del domingo, efectivos de patrulleros motoristas y bicipolicías de la Comisaría 1° lograron de aprehender a un hombre, quien habría intentado robar un vehículo en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento tuvo alrededor de las 18.30 cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y fueron alertados por el Centro de la División Centro de Despacho y Emergencia (101) sobre un robo en proceso en inmediaciones de las calles Jujuy y Roca.

Al arribar al lugar, los uniformados lo agarraron in fraganti a un delincuente intentando abrir una camioneta Toyota Hilux. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a pie, siendo seguido mediante un despliegue coordinado entre patrulleros motoristas y bicipolicías.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

En pocos minutos, el delincuente fue localizado y detenido en inmediaciones de la calle Roca. Durante la intervención, los efectivos observaron que intentó descartar un destornillador debajo de un vehículo estacionado, elemento que fue posteriormente secuestrado.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría 1° y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.

Con inhibidor

El otro intento de robo, aparentemente ejecutado con un inhibidor, ocurrió este último jueves a pocos minutos de las 15 en área céntrica de Neuquén capital.

En el video de seguridad al que accedió LM Neuquén se ve cómo logran abrir el vehículo, pero son interrumpidos por el dueño, que había bajado minutos previos a comprar.

Abel, el damnificado, estacionó su camioneta Kangoo a mitad de cuadra de la calle Fotheringham, entre Belgrano y Elordi. Un minuto después, se bajó y cruzó a un negocio frente a donde había dejado el vehículo. Afirma haber cerrado y escuchado el ruido del seguro.

Casi de inmediato, un hombre vestido de negro cruzó la calle y se acercó a la camioneta. En el video no se alcanza a ver si la abre efectivamente, pero volvió a cruzar. Momentos después, como puede verse en las imágenes, un sujeto de buzo verde, hace lo mismo que el anterior.

Según relató Abel, una mujer se asomó en el local y preguntó: "¿Es de alguien un auto blanco? porque lo están robando". Inmediatamente, el hombre junto con otros testigos comenzaron a increpar al ladrón desde el otro lado de la calle.

"Tendría que haber cruzado más tranquilo para agarrarlo, pero ya salí del negocio gritando y el pibe ni bien me vió salió corriendo", contó. Cuando Abel llega a su vehículo, puede verse claramente como el delincuente huye de la escena quedando registrado claramente en cámara. Tenía pantalón gris, zapatillas, buzo verde con el interior de la capucha amarillo y cabello corto.

Según detalló, el delincuente no se llevó nada de la camioneta, ya que había bajado con su teléfono y billetera encima.

Minutos después del hecho se hicieron presentes efectivos de la Policía de Neuquén y comenzaron a realizar las diligencias necesarias para dar con el delincuente. Entre ellas se realizó un pedido y relevamiento de cámaras de seguridad del sector.