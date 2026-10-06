Le pidió a la inteligencia artificial que le planifique una excursión y terminó al borde de un precipicio

Un joven de 16 años decidir recurrir a la ayuda de la IA para organizar su recorrido, pero todo terminó con un operativo de rescate.

Utilizó la IA y tuvo que ser rescatado tras quedar en una zona peligrosa. (Foto: Facebook/North Shore Rescue).

Un adolescente de 16 años tuvo que ser rescatado luego de quedar atrapado en un acantilado. Todo ocurrió durante una caminata que había planificado con ayuda de una Inteligencia Artificial (IA) .

El joven se encontraba realizando una excursión cuando la situación se complicó y quedó expuesto a una zona de riesgo.

El episodio volvió a instalar el debate sobre los límites de utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones en actividades que requieren conocimientos específicos del terreno.

Según informó North Shore News, el adolescente usó una IA para planificar una caminata en una montaña al norte de Vancouver, en Canadá. Confió plenamente en la ruta que recomendó el chatbot y el resultado fue inesperado: tuvo que ser rescatado luego de quedar atrapado en un acantilado.

Usó la Inteligencia Artificial y puso en riesgo su vida

El protagonista del hecho, que hizo la excursión en soledad, avanzó por el camino que había planificado una inteligencia artificial. La caminata lo condujo hacia un precipicio, en Crow Mountain, una elevación en el norte de la mencionada ciudad canadiense.

(Foto: Creada con Gemini)

El responsable de la búsqueda, Paul Markey, dijo a la mencionada publicación que la IA debería haber recomendado que el ascenso se realice a través de una quebrada, pero que, en cambio, lo condujo a un terreno escarpado y que el joven finalmente quedó atrapado en al pie de un precipicio.

“El chico estaba muy asustado. Sin dudas, temía por su vida”, señaló el rescatista, sin mencionar cuál fue la herramienta de inteligencia artificial que utilizó el excursionista, que finalmente fue rescatado con un helicóptero tres horas después de que informara su extravío.

“Tengan cuidado al seguir rutas e información sugeridas por la IA”, dijo Markey. “No se puede seguir a ciegas lo que propone la IA. Hay que cuestionar la información y valorar si tiene sentido o no”, concluyó.

Los límites de la Inteligencia Artificial

Tal como señala Gizmodo, esta no es la primera vez que una IA provoca este tipo de incidentes. Este año, se conoció el caso de tres senderistas que fueron rescatados en el monte Shasta, en California, después de que confiaran en el camino que propuso Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Anteriormente, fueron célebres incidentes similares en los que conductores confiaron ciegamente en las rutas recomendadas por aplicaciones como Google Maps o Apple Maps que, por contener información desactualizada, culminaron en accidentes. Por ejemplo, al indicar que el usuario tome un puente que había sido derribado años atrás.

Gemini, la nueva plataforma de inteligencia artificial multimodal de Google.

El rescate dejó una advertencia clara: las recomendaciones de la tecnología deben ser tomadas con cautela y no reemplazar el criterio personal, especialmente ante situaciones de riesgo.

La advertencia cobra fuerza con el avance de la inteligencia artificial agéntica, capaz de realizar tareas con mayor autonomía. En esos casos, el consejo es similar: si bien la tecnología puede ofrecer beneficios, los expertos recomiendan mantener la supervisión humana.