Un intendente fue reelecto y cumplió su promesa de hotel alojamiento gratis para todos: así entraba la gente

En redes sociales se viralizó un video que muestra a las personas - con bandera y festejando - entrando a uno de los albergues transitorios. Las insólitas imágenes.

Las promesas en campaña política son un clásico que tiene gran impacto en todo el mundo ante cada elección, y en Paraguay se lo tomaron en serio. Un candidato a la intendencia de Itauguá , Horacio Fernández, anunció que si lograba ganar habilitaría 24 horas de hotel alojamiento gratis . Tras ser reelecto, cumplió con lo prometido.

" Lo prometido es deuda . Hoy, después de recibir 24.553 votos de confianza, toca cumplir la palabra", escribió el dirigente político en su cuenta de Facebook. Fernández dijo que si tenía una diferencia superior a los 10.000 votos ante su principal rival, abriría gratuitamente durante 24 horas los cuatro moteles de su familia.

Sus dichos fueron durante un discurso de campaña que se hizo viral en redes sociales ante la originalidad del ofrecimiento a los ciudadanos. Como ganó pero con una diferencia menor a 5.000 votos, sólo habilitó 12 horas gratis en los moteles .

Así entraban los paraguayos al hotel alojamiento: el insólito video

La particular promesa fue celebrada por algunos paraguayos. En redes sociales se viralizó un video que muestra a una camioneta con varias personas, con bandera en mano, entrando a uno de los moteles de la familia Fernández.

El intendente reelecto, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, el Partido Colorado paraguayo) e integrante del movimiento Honor Colorados, obtuvo 24.553 votos el 53,26% del total en las elecciones de este domingo.

En campaña, su propuesta de moteles gratuitos no pasó desapercibida. Algunos de sus candidatos a concejales fueron más lejos y le plantearon extender la gratuidad a 48 horas si la diferencia supera los 15.000 votos y no descartó la idea.

Tras su posteo, varios ciudadanos comenzaron a criticar que Pasión Class estaría habilitado 12 y no 24 horas, tal como había prometido, como también comentaron con chistes y memes frente a la insólita propuesta.

Quién es Horacio Fernández, el intendente reelecto en Paraguay

La promesa fue realizada durante un festejo por los 139 años del Partido Colorado, ante dirigentes, candidatos y correligionarios. Tras presentarla, Fernández pidió a candidatos y militantes intensificar la difusión de la campaña en los días previos al 4 de octubre.

El vínculo de Fernández con este tipo de establecimientos no es nuevo. En 2020, cuando era concejal de Itauguá, ya figuraba como propietario del motel Crucero del Amor, ubicado en San Lorenzo. La familia sumó luego los cuatro locales Pasión Class que ahora ofrece como premio de campaña.

La iniciativa había generado repercusión tanto en Paraguay como en otros países y fue cuestionada por dirigentes políticos durante la campaña. Entre ellos estuvo Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este y referente del movimiento Yo Creo, quien había respaldado a su rival, Mauricio Ortiz, durante un acto de cierre y criticado la propuesta de Fernández.

Su equipo de candidatos a concejales incluye a Margarita Cáceres, Emilio Roa, Patricia Isasi, Florentina Zorrilla, Víctor Sánchez, Fabio Agüero, Coco Martínez, Antonio Morínigo, Nicolás Álvarez, Gerardo Acosta, Chono Chávez y Marcos Cubilla. Fueron precisamente Cáceres y Roa quienes le propusieron extender la gratuidad a 48 horas si la diferencia supera los 15.000 votos.

Fernández afirmó que pretende marcar una diferencia política en la ciudad tras 15 años de "llanura". Tras su renuncia a la intendencia para poder candidatarse, quedó como jefe comunal interino Gustavo Yegros Vera.