Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: qué zonas afectará

Aire frío y húmedo provocará lluvias e inestabilidad en Neuquén. Cuándo vuelve la estabilidad a la región.

Durante la jornada de este martes un brusco cambio en las condiciones meteorológicas comenzó a hacerse sentir en la capital neuquina y alrededores. De cara al miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por fuertes lluvias.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) atribuye estas condiciones climáticas a la entrada de un frente de aire frío y húmedo impulsado por vientos del sudeste trae consigo precipitaciones, chaparrones aislados y un marcado descenso de la temperatura.

Las precipitaciones y el cielo nublado dominarán la región a lo largo de toda la semana, con variaciones en la intensidad del fenómeno y mejoramientos solo temporarios .

Las alertas meteorológicas por lluvias abarcan la mayor parte del territorio provincial exceptuando a la franja cordillerana del centro y norte de la provincia.

Lluvias y desplome de la temperatura: cómo sigue la semana

El momento más crítico en materia térmica se vivirá el miércoles 7 de octubre. Para esa jornada se aguardan lluvias y chaparrones aislados de manera continuada.

Las temperaturas registrarán un marcado bajón: la máxima apenas trepará hasta los 9°C en su momento más cálido, mientras que por la noche el termómetro caerá drásticamente hasta ubicarse en apenas 1°C. El viento soplará del sudeste a 34 km/h con ráfagas que rozarán los 42 km/h.

El jueves 8 de octubre mantendrá el ambiente frío e inestable sobre la conurbación del valle. Las temperaturas continuarán sumamente bajas, registrando una máxima de 11 °C durante el día y nuevamente un valor mínimo de 1 °C hacia la noche. Las ráfagas de viento del este mermarán sensiblemente respecto a los días previos, rondando los 33 km/h.

El viernes 9 de octubre traerá una leve tregua en cuanto a las precipitaciones directas, aunque el panorama continuará plomizo. El cielo estará totalmente cubierto durante todo el día. El ambiente seguirá fresco, con una marca máxima de 12°C y una mínima nocturna de 4°C, junto a vientos suaves de hasta 21 km/h provenientes del sector este.

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Cuándo afloja el frío: la tendencia para el fin de semana

De cara al fin de semana, el informe técnico de la AIC prevé una paulatina recuperación de los valores térmicos, aunque la cobertura nubosa e inestable tardará en retirarse por completo.

El sábado 10 de octubre volverá a presentar cielo cubierto en Neuquén capital. Sin embargo, la temperatura comenzará a escalar gradualmente hasta rozar los 17 °C de máxima, mientras que la mínima será de 5 °C por la noche, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 31 km/h desde el este.

El domingo 11 de octubre regresarán las condiciones de inestabilidad con un cielo mayormente cubierto. A pesar de la humedad presente, la jornada registrará un respiro primaveral con una máxima de 19 °C y una mínima de 5 °C. El viento rotará al sector noreste con ráfagas estimadas en torno a los 34 km/h.