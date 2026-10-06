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Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: qué zonas afectará

Aire frío y húmedo provocará lluvias e inestabilidad en Neuquén. Cuándo vuelve la estabilidad a la región.

Se esperan lluvias en casi toda la provincia de Neuquén.

Se esperan lluvias en casi toda la provincia de Neuquén.

Durante la jornada de este martes un brusco cambio en las condiciones meteorológicas comenzó a hacerse sentir en la capital neuquina y alrededores. De cara al miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por fuertes lluvias.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) atribuye estas condiciones climáticas a la entrada de un frente de aire frío y húmedo impulsado por vientos del sudeste trae consigo precipitaciones, chaparrones aislados y un marcado descenso de la temperatura.

Las precipitaciones y el cielo nublado dominarán la región a lo largo de toda la semana, con variaciones en la intensidad del fenómeno y mejoramientos solo temporarios.

Las alertas meteorológicas por lluvias abarcan la mayor parte del territorio provincial exceptuando a la franja cordillerana del centro y norte de la provincia.

Lluvias y desplome de la temperatura: cómo sigue la semana

El momento más crítico en materia térmica se vivirá el miércoles 7 de octubre. Para esa jornada se aguardan lluvias y chaparrones aislados de manera continuada.

Las temperaturas registrarán un marcado bajón: la máxima apenas trepará hasta los 9°C en su momento más cálido, mientras que por la noche el termómetro caerá drásticamente hasta ubicarse en apenas 1°C. El viento soplará del sudeste a 34 km/h con ráfagas que rozarán los 42 km/h.

El jueves 8 de octubre mantendrá el ambiente frío e inestable sobre la conurbación del valle. Las temperaturas continuarán sumamente bajas, registrando una máxima de 11 °C durante el día y nuevamente un valor mínimo de 1 °C hacia la noche. Las ráfagas de viento del este mermarán sensiblemente respecto a los días previos, rondando los 33 km/h.

El viernes 9 de octubre traerá una leve tregua en cuanto a las precipitaciones directas, aunque el panorama continuará plomizo. El cielo estará totalmente cubierto durante todo el día. El ambiente seguirá fresco, con una marca máxima de 12°C y una mínima nocturna de 4°C, junto a vientos suaves de hasta 21 km/h provenientes del sector este.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Neuquén. ¿Se vienen?

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Cuándo afloja el frío: la tendencia para el fin de semana

De cara al fin de semana, el informe técnico de la AIC prevé una paulatina recuperación de los valores térmicos, aunque la cobertura nubosa e inestable tardará en retirarse por completo.

El sábado 10 de octubre volverá a presentar cielo cubierto en Neuquén capital. Sin embargo, la temperatura comenzará a escalar gradualmente hasta rozar los 17 °C de máxima, mientras que la mínima será de 5 °C por la noche, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 31 km/h desde el este.

El domingo 11 de octubre regresarán las condiciones de inestabilidad con un cielo mayormente cubierto. A pesar de la humedad presente, la jornada registrará un respiro primaveral con una máxima de 19 °C y una mínima de 5 °C. El viento rotará al sector noreste con ráfagas estimadas en torno a los 34 km/h.

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