Alerta naranja: pronostican vientos de más de 130 km/h y nevadas de hasta un metro

El SMN indicó que se pronostica una intensa actividad eléctrica, granizo y abundantes precipitaciones en períodos cortos.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

En el final del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por nevadas intensas, fuertes vientos, viento Zonda y tormentas.

Las advertencias alcanzan a numerosas provincias y, en algunos sectores el nivel de alerta asciende a naranja debido a la intensidad prevista de los fenómenos.

De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio nacional, con recomendaciones especiales para quienes deban circular por rutas o permanecer al aire libre.

Alerta naranja por nevadas: dónde puede acumularse hasta un metro de nieve

El SMN emitió una serie de alertas por nevadas. Según el pronóstico oficial, en esa región podrían acumularse entre 60 y 100 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

La advertencia de mayor intensidad corresponde a sectores del centro de Mendoza.

Además, el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, lo que podría generar nieve en suspensión y una importante reducción de la visibilidad. mantiene una alerta naranja por nevadas.

Se anticipan muy bajas temperaturas para los próximos días.

Además de la advertencia naranja en Mendoza, existe una alerta amarilla por nevadas que alcanza al centro de Neuquén y sectores cordilleranos de Mendoza, San Juan y La Rioja.

En estas zonas se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 10 y 30 centímetros, aunque el SMN no descarta que esos registros sean superados puntualmente.

La acumulación de nieve puede complicar especialmente la circulación por rutas de montaña, mientras que la combinación con el viento puede reducir rápidamente la visibilidad.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar traslados que no sean indispensables y, en caso de tener que circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.

También se aconseja revisar techos, canaletas y desagües, contar con reservas de agua y alimentos y extremar los cuidados con los sistemas de calefacción para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.

Alerta por vientos de más de 130 km/h

Otra de las principales advertencias de este lunes corresponde al viento fuerte. El organismo nacional anticipó vientos provenientes del oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 130 km/h en algunos sectores.

Frente a este panorama, se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse lejos de árboles, carteles, postes y estructuras que puedan desprenderse, además de extremar la precaución al conducir.

La alerta amarilla alcanza sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

A estas advertencias se suma una alerta amarilla por viento Zonda que alcanza zonas de Catamarca, Salta y Jujuy.

Este fenómeno puede generar un rápido aumento de la temperatura, una fuerte disminución de la humedad y condiciones de visibilidad reducida por polvo en suspensión.

Tormentas con granizo y abundante lluvia en el Litoral

Mientras la nieve y el viento serán protagonistas en el oeste y el norte del país, la preocupación en el Litoral estará puesta en las tormentas fuertes.

El SMN mantiene una alerta amarilla para sectores del este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se esperan tormentas de variada intensidad.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en períodos cortos.

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Ante tormentas fuertes, el organismo recomienda evitar permanecer al aire libre, alejarse de árboles y postes, limpiar desagües y sumideros y desconectar los aparatos eléctricos si comienza a ingresar agua en una vivienda.